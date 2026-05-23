Hugo de la Calle roza en Fundão su primera victoria profesional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hugo de la Calle rozó en Fundão su primera victoria como profesional en la segunda etapa del Gran Premio Beiras e Serra da Estrela, en una jornada en la que el Burgos Burpellet BH volvió a moverse en la montaña y acabó con el asturiano de 21 años en el podio. El corredor morado fue segundo tras lanzar el sprint final en una llegada adoquinada y en subida, donde el portugués Hugo Nunes terminó imponiéndose en el mano a mano entre los tres ciclistas que llegaron por delante del pelotón.

El resultado dejó a De la Calle con su mejor clasificación desde que compite con el Burgos Burpellet BH y le permitió vestirse con el maillot blanco de líder de los jóvenes. La general apenas varió antes de la jornada decisiva de este domingo, con Eric Fagúndez situado ahora en la quinta posición.

La etapa enlazó Sabugal y Fundão en otro día de calor y con la mayor exigencia concentrada en el tramo final. El Burgos Burpellet BH tomó la iniciativa en el primero de los dos puertos puntuables, donde Hugo de la Calle atacó a 40 kilómetros de meta, durante la subida a Castelo Novo. Su movimiento le permitió alcanzar al último superviviente de la escapada inicial y, en el ascenso posterior a Alpedrinha, marcharse en solitario con una renta cercana al medio minuto sobre el grupo principal.

La carrera volvió a reagruparse parcialmente en el repecho de Alcaide, donde dos corredores saltaron desde atrás y alcanzaron al asturiano en la última meta volante. De la Calle aprovechó ese tramo para recuperar antes de una llegada que ya se intuía reducida, mientras Sergio Chumil, Eric Fagúndez y Sinuhé Fernández trabajaban en la zona delantera del pelotón para frenar los ataques de otros equipos y proteger la opción del corredor asturiano.

El pulso entre el trío cabecero y el grupo acabó resolviéndose por un margen mínimo a favor de los fugados. De la Calle abrió el sprint con decisión en la rampa final de Fundão, sobre un firme empedrado muy exigente, pero Hugo Nunes resistió mejor el esfuerzo y se llevó la etapa. El Burgos Burpellet BH completó la jornada con el liderato joven de De la Calle y el premio por equipos.

La carrera portuguesa se decidirá este domingo en una etapa de 186 kilómetros entre Gouveia y Guarda, con el recorrido más duro de la edición. El pelotón afrontará casi de salida el puerto de Folgosinho, de 10 kilómetros al 7%, antes del Alto da Torre, una ascensión de 20 kilómetros al 6% desde Covilha que alcanza el punto más alto del Portugal peninsular. En esa misma subida ganó Sergio Chumil una etapa de la Volta a Portugal de 2024. Tras el descenso y un tramo más favorable, cuatro repechos con rampas cercanas al 10% camino de Guarda terminarán de decidir el ganador final.