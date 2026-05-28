Un último baile para el Recoletas Salud San Pablo para disfrutar del objetivo cumplido

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta su último compromiso de la temporada de Liga Endesa, en el que recibirá a Coviran Granada, este viernes, a partir de las 18:00 horas, en el Coliseum. El equipo que dirige Porfi Fisac ha alcanzado esta trigésima cuarta jornada de acb con el objetivo de la permanencia ya logrado y encara este partido con la ambición de brindarle una alegría a la afición con la que celebrar la salvación en la máxima categoría del baloncesto español.

El cuadro burgalés ha llegado a este final de competición en la decimocuarta posición de la clasificación, con un balance de 11 triunfos y de 22 derrotas y selló la permanencia matemática antes de disputar su encuentro de la penúltima jornada.

“No esperaba que a falta de dos jornadas pudiéramos haber conseguido la permanencia porque yo siempre tengo un objetivo para salvarte de 12 victorias”, reconoció el entrenador, Porfi Fisac.

“No lo esperaba, pero lo que sí que tenía claro era que no íbamos a desfallecer. Cuando llegué aquí, lo sentí como una cuestión muy personal con el presidente, por la afinidad que tenía desde hace muchos años, y con Albano, que nos conocemos de toda la vida deportiva", añadió. Fisac afirmó desde que llegó que "tranquilos, que yo voy a morir por salvar esto y estoy convencido de que lo vamos a hacer".

El técnico segoviano señaló que este ha sido “el reto más difícil de mi carrera”, sobre lo que explicó que “era ensamblar muchas cosas con la competición en medio y esto nunca es fácil". También es cierto que, "desde el primer día que llegué aquí noté que eso se podía conseguir".

Fisac destacó que "al final hemos conseguido un objetivo que creo que es mérito de mucha gente que está ahí detrás, de mucha gente que no se ve, que no aparece en las cámaras. Para nosotros, es como estar jugando un playoff, como estar entre los primeros, porque reconozco que no era nada fácil este trabajo”.

Fisac quiso agradecer “toda esa fuerza que hemos tenido desde la grada ”, sobre lo que rememoró que “lo recuerdo muchas veces y lo hemos hablado con Albano. Recuerdo una racha de esas cuando perdimos 4 o 5 partidos, había una sesión de tiro aquí por la mañana y se presentaron por aquella puerta de allí y empezaron a entrar aficionados y aficionados. Y yo digo, pero ¿dónde estamos? Esta gente es absolutamente increíble. Creo que por esa fuerza es por lo que al final lo hemos conseguido”.

Para componer el roster de este viernes, el entrenador cuenta con realizar rotaciones obligadas con algunas bajas posibles, como la de Leo Meindl, que no pudo comparecer en Badalona por un esguince de tobillo, o la duda de Ethan Happ. Se espera que puedan entrar en convocatoria jugadores del equipo U22. “Es un guiño a la cantera de decirles que aquí hay una puerta abierta y probablemente haya un par de chavales de la cantera que estén en el equipo y que puedan jugar sus minutos”.

Coviran Granada visitará el Coliseum desde la última posición de la tabla, con un balance de 6 victorias y de 27 derrotas, y matemáticamente descendido desde mediados de mayo, a pesar de lo que los de Arturo Ruiz han continuado compitiendo en todos sus compromisos ligueros.

El más reciente para los andaluces fue como locales frente a La Laguna Tenerife (96-109), un duelo donde destacaron el pívot Luka Bozic (doble doble: 20 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias para 35 créditos de valoración) y el alero William Howard (21 puntos y 8 rebotes para 26 créditos de valoración).

El interior croata ha sido uno de los jugadores más sobresalientes del curso de acb: es el jugador más valorado de la Liga Endesa (24,27 créditos de media), el cuarto jugador más anotador (16,21 puntos por partido), y el primero tanto en re botes totales (6,58 capturas) como en rebotes defensivos (4,52 rebotes).

“Yo quiero siempre más. Espero un partido que la gente disfrute, pero en el que nosotros mandemos o conduzcamos esa energía, esas ganas y esa ilusión. El partido tiene esa falta de presión por el resultado, pero esto no tiene que condicionar para esa ilusión que queremos transmitir hacia la grada” grada”, apuntó Fisac.

Asimismo, el técnico del cuadro burgalés añadió que “es un partido de la afición, de los que nos habéis apoyado y de los que nos habéis ayudado. Es un partido de qué a gustito estamos aquí, que no tenemos que estar por la tele viendo otros partidos, que estaríamos sufriendo muchísimo. Disfrutemos del momento y sintámoslo como algo de todos".

Con ello, el Recoletas Salud San Pablo Burgos tratará de sumar su duodécima victoria de Con ello, el Recoletas Salud San Pablo Burgos tratará de sumar su duodécima victoria de la temporada de Liga Endesa para despedir de la mejor manera un curso deportivo en el que se ha peleado y trabajado mucho por conseguir la permanencia en acb.