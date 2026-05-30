Muneta: "Hemos peleado muchos meses para llegar a este partido así"

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El Mirandés se enfrenta a un partido en el que se juega la permanencia en la Liga Hypermotion. Un choque en el que su rival, el Leganés, también se juega la permanencia y parte con la ventaja de que un empate le vale para mantener la categoría. Los de Antxon Muneta, en cambio, necesitan ganar para salvarse.

El entrenador del conjunto rojillo destaca que "llevamos muchos meses trabajando en partidos en los que tenemos que ganar. Entonces venimos trabajando en este tipo de partidos muchos meses, que es lo que nos ha sacado de abajo y este es uno más. Hemos peleado muchos meses para llegar a este partido así".

Para lograr el objetivo, el entrenador del Mirandés tiene claro que "no hay que pensar demasiado igual que otros partidos. Ir a por el rival, ser valientes e ir a por los tres puntos. A ellos les vale dos resultados de tres, a nosotros solo uno, por tanto menos para pensar".

Carlos Fernández está entre algodones para poder llegar a este partido tan decisivo, ante el que el entrenador ve con confianza a los jugadores. "Carlos está haciendo el esfuerzo para tratar de llegar, está ahí entre algodones, pero está haciendo el esfuerzo para para llegar. Yo confío en él y el resto de jugadores están pues muy motivados y muy confiados", destacó el técnico.

El entrenador del conjunto rojillo sabe que los jugadores han hecho que el Mirandés llegue con opciones para salvarse. "Ellos saben que ha sido por buen trabajo de ellos y quieren darle, quieren darle el último empujón este domingo para darle valor a todo lo que ha hecho hasta ahora y darle continuidad a todo lo que has hecho bien hasta ahora".

Afirmaba que llegar a esta situación "era algo impensable hace mucho tiempo, para lo que hemos trabajado y pues contentos porque vas a Leganés sin tener que estar mirando otros campos, sin depender de absolutamente de nadie más, que de ti mismo, de tu rendimiento y nuestro rendimiento es precisamente lo que nos ha llevado a esto".

Sobre el sorpresivo cambio de entrenador en el Leganés en la semana previa al partido en el que se juega la permanencia, el entrenador del Mirandés indicaba que "es una decisión que sí es un poco extraña, ¿no? La última jornada, faltando cuatro o cinco partidos, cuatro o cinco días para preparar la final, que un equipo cambie al míster, pues bueno, desde fuera parece que necesitan hacer algo". Eso quiere decir, para Muneta, que "probablemente veían que tal y como estaban el Mirandés tenía más opciones. Yo me agarro a eso, a que nosotros nos vemos bien, nos vemos con opciones y que sean decisiones por eso".

El entrenador rojillo recuerda que el Leganés "tiene jugadores buenísimos, diferenciales en la categoría, Juan Cruz, Diego, Dani Rodríguez, jugadores muy, muy, muy buenos que no han tenido su año, pero que están ahí, que todos los partidos los ves y son diferenciales". Sobre el partido que se puede esperar, el técnico del Mirandés indicó que "hemos preparado todos los escenarios y bueno pues ahora ya a hacerlo en el campo y con la confianza de ir a por el partido".

En este sentido, Muneta destacó que el aspecto mental en este tipo de partidos también juega un papel fundamental porque te la juegas a todo o a nada, ya que "van a llegar los minutos de la segunda parte en los que va a estar muy cerca al final y el resultado marcará un poquito si estamos cerca o lejos de lo que queremos y en esos momentos hay que seguir haciendo lo que toca, no dejarse, no cegarse".