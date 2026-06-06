Niklas Gaard refuerza al UBU San Pablo en su nuevo asalto a la Asobal

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El UBU San Pablo Burgos inicia su nueva intentona para lograr el ascenso a Asobal, que rozó con la punta de los dedos la pasada temporada, con la incorporación temprana de Niklas Gaard, extremo derecho internacional con las Islas Feroe que formará parte de la plantilla del primer equipo en la campaña 2026/27. El jugador, nacido en 2005, llega al conjunto burgalés como una apuesta de presente y recorrido para reforzar una posición específica con un perfil zurdo, rápido y formado en una de las generaciones emergentes del balonmano europeo.

Gaard ha sido internacional con las selecciones U19, U21 y absoluta de las Islas Feroe, una trayectoria que le ha situado entre los jóvenes con mayor proyección del balonmano de su país. Entre sus últimos resultados destaca la medalla de bronce conseguida en el Campeonato del Mundo Júnior U21, dentro de una selección feroesa que ha ganado presencia en las competiciones internacionales de base.

Su llegada añade además una conexión directa con Dani Gordo, actual entrenador del UBU San Pablo Burgos, que ejerció como seleccionador nacional de las Islas Feroe entre 2016 y 2017. Ese vínculo con el balonmano feroés acompaña ahora la incorporación de un jugador llamado a competir por minutos en el extremo derecho y a crecer dentro de un proyecto que vuelve a mirar hacia la máxima categoría.

El Club Balonmano Burgos encaja esta operación dentro de la planificación de la próxima temporada, en la que el equipo buscará sostener el nivel competitivo que le permitió quedarse a las puertas del ascenso. Gaard se convierte así en una de las primeras piezas del nuevo curso y en un refuerzo con margen de desarrollo para una plantilla que deberá volver a medirse a la exigencia de la División de Honor Plata.