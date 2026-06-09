Pedro Martins mantiene su compromiso con el UBU San Pablo Burgos

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El Club Balonmano Burgos y Pedro Martins extienden su vinculación por dos temporadas más y fruto de este acuerdo, el jugador brasileño vestirá la elástica rojinegra por cuarta campaña consecutiva en la 26/27.

Así las cosas, el equipo que dirigirá Dani Gordo podrá contar con uno de los jugadores más potentes de la categoría, así como uno de los mejores defensores de la División de Honor Plata. La renovación de Pedro Martins significa apuntalar el centro de la zaga con un físico dominante y una capacidad de brega solo al alcance de pocos jugadores, lo que se espera que vuelva a marcar la diferencia en cada partido de la temporada.

Con la extensión de su contrato, el Club Balonmano Burgos se asegura, además, la continuidad de uno de los jugadores más queridos por la afición cidiana.

Su confirmación llega un día después de la Asier Pedroarena, que volverá a vestir la camiseta del Club Balonmano Burgos tras firmar su renovación por al menos una temporada más, de forma que el lateral navarro cumplirá su tercera campaña como cidiano después de su paso por el equipo en la 23/24 y de su regreso en la 25/26.

Pedroarena es una de las primeras piezas confirmadas para la próxima temporada, en la que el Balonmano Burgos volverá a perseguir el ascenso a Asobal después de quedarse muy cerca en el último curso. Su continuidad mantiene en El Plantío a un jugador ya integrado en el grupo y con peso en una plantilla que empieza a tomar forma con este fichaje y la reciente incorporación del extremo derecho internacional Niklas Gaard.

Por contra, el club burgalés confirmaba hace unos días la marcha del club de los jugadores Tomás Moreira, Fabrizio Casanova, Adrián Sánchez, Marcos García, Sergio Sarasola y Gerard Forns. Tomás Moreira, Fabrizio Casanova y Adrián Sánchez cierran una etapa de dos campañas en la entidad burgalesa, durante las que han contribuido al crecimiento deportivo del equipo y han formado parte de la evolución del proyecto en las últimas temporadas.

Por su parte, Marcos García, Sergio Sarasola y Gerard Forns concluyen su vinculación con el club tras incorporarse al equipo en la temporada 2025/26, aportando su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el curso.