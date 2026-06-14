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Jaime González jugará su cuarta temporada con el UBU San Pablo Burgos

El leonés renueva por una campaña más con el Club Balonmano Burgos y se convertirá así, junto a Pablo Gómez y Pedro Martins, en el jugador con más trayectoria como cidiano de la plantilla

Jaime González, durante un partido con el UBU San Pablo Burgos.

Jaime González, durante un partido con el UBU San Pablo Burgos.SANTI OTERO

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El Club Balonmano Burgos y Jaime González (León, 1997) prolongan su vínculo una temporada más y el leonés será por propio derecho uno de los pesos pesados del vestuario al cumplir en El Plantío su cuarta temporada.

Jaime González destaca por su polivalencia en el lateral y extremo derecho, siendo esta posición su sitio natural. Con una capacidad goleadora al alcance de pocos, el ex de Zamora y Ademar ha demostrado ser capaz de adaptarse a las circunstancias gracias a un alto espíritu competitivo y un compromiso al alcance de pocos.

El leonés renueva por una campaña más con el Club Balonmano Burgos y se convertirá así, junto a Pablo Gómez y Pedro Martins, en el jugador con más trayectoria como cidiano de la plantilla

Con la renovación de González, el club cubre de una tirada el lateral y extremo derecho con un jugador de altas prestaciones y una calidad demostrada ya durante años.

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