Jaime González jugará su cuarta temporada con el UBU San Pablo Burgos
El leonés renueva por una campaña más con el Club Balonmano Burgos y se convertirá así, junto a Pablo Gómez y Pedro Martins, en el jugador con más trayectoria como cidiano de la plantilla
El Club Balonmano Burgos y Jaime González (León, 1997) prolongan su vínculo una temporada más y el leonés será por propio derecho uno de los pesos pesados del vestuario al cumplir en El Plantío su cuarta temporada.
Jaime González destaca por su polivalencia en el lateral y extremo derecho, siendo esta posición su sitio natural. Con una capacidad goleadora al alcance de pocos, el ex de Zamora y Ademar ha demostrado ser capaz de adaptarse a las circunstancias gracias a un alto espíritu competitivo y un compromiso al alcance de pocos.
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El Correo de Burgos | El Mundo
El leonés renueva por una campaña más con el Club Balonmano Burgos y se convertirá así, junto a Pablo Gómez y Pedro Martins, en el jugador con más trayectoria como cidiano de la plantilla
Con la renovación de González, el club cubre de una tirada el lateral y extremo derecho con un jugador de altas prestaciones y una calidad demostrada ya durante años.