José Basso deja el Recoletas Burgos Caja Rural

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La decepción por la derrota en el último momento ante el VRAC Quesos Entrepinares por la final por el título de liga ha hecho que en el club burgalés se vayan empezando a tomar decisiones para afrontar el futuro.

Una de las primeras ha sido la marcha del hasta ahora entrenador, José Basso. A través de un comunicado de prensa, el club burgalés anunciaba que el técnico argentino "no continuará al frente del primer equipo la próxima temporada, poniendo fin a una etapa de cinco temporadas formando parte del staff técnico".

El Recoletas Burgos Caja Rural quiso destacar la labor desarollada por Basso en el cuerpo técnico, ya que han sido años "marcados por la profesionalidad, el compromiso y la dedicación, trabajando siempre para situar al rugby burgalés en el primer plano nacional". Desde el club se recuerda que durante este periodo, "el equipo ha alcanzado siete finales y ha conquistado dos Supercopas de España y una Copa del Rey".

Por ello, añaden desde el club, "queremos agradecer a José su tiempo, esfuerzo y contribución al crecimiento del club. Le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos y seguiremos trabajando con la misma ilusión y ambición para continuar mejorando".