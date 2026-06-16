Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

De forma paralela a su participación en el Tour de Eslovenia, el Burgos Burpellet BH acudirá con otro grupo de ciclistas a La Ruta de Occitania. La carrera francesa tendrá en esta ocasión solo tres etapas, del jueves 18 al sábado 20, y un recorrido menos montañoso que en ediciones previas. No habrá contrarreloj individual, ni final en alto en un gran puerto de montaña, pero sí dos etapas para sprinters y puncheurs y una última jornada para los escaladores que incluye los pasos por la Hourquette d'Ancizan y el Col de Val Louron-Azet. Al igual que en 2025, la prueba irá de la mano con la Andorra MoraBanc Clàssica, que tendrá lugar el domingo 21. Liderará al equipo Jesús Herrada, que ya sabe lo que es ganar una etapa en esta prueba y subir al podio de la clasificación general en dos ocasiones.

La Ruta de Occitania recorrerá el sur de Francia en tres etapas rumbo al gran final en los Pirineos. La primera jornada de 171 kilómetros conectará las localidades de Bram y Saint-Paul-Cap-de-Joux a través de un recorrido llano, pero con numerosas pequeñas subidas. Habrá un total de cinco subidas puntuables de tercera categoría y varios repechos no puntuables en un circuito final que debería resolverse al sprint.

Mismo desenlace que se espera en la segunda jornada entre Cordes-sur-Ciel Grand Site Occitanie y Saint-Gaudens. Una larga etapa de 200 kilómetros totalmente llana hasta llegar a la última hora de carrera. En ella se enlazarán tres pequeñas cotas puntuables en otro final en formato de circuito.

La única gran jornada de montaña servirá como cierre para la carrera el sábado, uniendo Loures-Barousse y Loudenvielle. Serán 176 kilómetros con una primera mitad bastante llana y una segunda mucho más exigente. La Hourquette d'Ancizan (17 km al 5%) y el Col de Val Louron-Azet (10 km al 7%) serán los principales obstáculos, aunque ambos estarán ubicados lejos de la meta. Los últimos 30 kilómetros serán siempre favorables, con una única pequeña cota a cuatro kilómetros de la llegada en Loudenvielle.

De cara a esta Ruta de Occitania, el Burgos Burpellet BH acude con un grupo de ciclistas que combina velocidad para los finales al sprint, capacidad rodadora y habilidad en la alta montaña. Jesús Herrada y Eric Fagúndez pelearán por la clasificación general, escoltados por José Luis Faura y Martín Rey en el terreno para los escaladores. De cara a las llegadas al sprint, Daniel Cavia será el hombre rápido de los morados, contando con la ayuda de Clément Alleno y Tomoya Koyama como lanzadores. En 2025, el Burgos Burpellet logró situar a cinco de sus ciclistas entre los 16 primeros, destacando la 10ª posición lograda por José Luis Faura.