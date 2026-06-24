Gabriel Gil, Jan Zidek y Marquis Jackson también se despiden del Grupo Ureta Tizona Burgos

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Más despedidas en el Grupo Ureta Tizona Burgos. A las ya anunciadas de Ramón Vilà y Arnau Parrado, el club burgalés acaba de anunciar la marcha de Gabriel Gil, Jan Zidek y Marquis Jackson. Los tres jugadores llegaron a Burgos para formar parte del proyecto del Grupo Ureta Tizona durante la temporada 2025/2026, aportando trabajo, compromiso y profesionalidad en una campaña exigente en Primera FEB.

Gabriel Gil se incorporó al club como una apuesta nacional para reforzar el juego interior del equipo. Durante su etapa en Burgos, el ala-pívot ha mostrado carácter, energía y compromiso, poniéndose siempre al servicio del grupo y del cuerpo técnico.

Jan Zidek llegó al Tizona procedente del Sant Antoni para aportar presencia física, trabajo cerca del aro y solidez en la rotación interior. El jugador checo ha formado parte del equipo durante esta temporada, sumando esfuerzo y profesionalidad en el día a día.

Marquis Jackson se incorporó al club procedente de la liga francesa para reforzar la línea exterior del Grupo Ureta Tizona.

El jugador estadounidense ha aportado experiencia, capacidad ofensiva y trabajo durante su etapa como azulón. Desde el Club Baloncesto Tizona "queremos agradecer a Gabriel Gil, Jan Zidek y Marquis Jackson su profesionalidad, su esfuerzo y su compromiso durante el tiempo que han defendido a Tizona".