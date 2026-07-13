Burgos se vuelca con Las Guerreras

Publicado por Rafael Pereda Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos recibió a la selección femenina de balonmano en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Las Guerreras estarán concentradas en Burgos desde el pasado día 10 hasta el 19 de julio. Este martes realizarán una jornada de puertas abiertas.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se mostró muy agradecida de poder recibir a las jugadoras de la selección en Burgos. Nada más entrar, saludó una a una a las jugadoras. "El hecho de que os hayáis fijado en las instalaciones de la ciudad nos hace estar muy contentos y orgullosos", expresó Ayala.

"Tenemos una ciudad que se llama Patrimonio de la UNESCO, al tener tres declaraciones de Patrimonio de la Humanidad", señaló Ayala antes de exponer que "Nos encantaría que, cuando paséis por la ciudad, digáis: 'Yo quiero volver a esta ciudad".

Posteriormente, argumentó sobre la importancia que tiene la selección para la sociedad: "Vosotras sois referentes de un montón de niños. Eso es tan importante, porque antes no existía. Antes teníais que fijaros en un hombre para poder crecer. Que estéis ahí, y que lo hagáis tan bien, y que seáis tan peleonas, crea un sistema de referencias también".

Una vez acabado el discurso, las jugadoras de la selección entregaron una camiseta y un peluche de Lola, la mascota de la selección, a la alcaldesa. Ayala correspondió a ese regalo con una figura de la Catedral.

Tras terminar el discurso, Ayala atendió a los medios y se volvió a mostrar muy orgullosa de poder tener a Las Guerreras en la ciudad. "El hecho de que vengan a unas instalaciones de Burgos, no deja de significar que las instalaciones de Burgos son unas magníficas instalaciones", valoró Ayala. Tras agradecer de nuevo al seleccionador y federación de España y de Castilla y León, precisó: "Afortunadamente cada vez es más normal y está más naturalizado que las selecciones femeninas son selecciones que tienen muchísima potencia".

Asimismo, resaltó la importancia de que haya selecciones que se fijen en Burgos para que selecciones de otros deportes también lo hagan: "El hecho de que alguien se fije, hace que para otros esté abierta la posibilidad de fijarse. Ya en los últimos años hemos acogido alguna competición nacional de distintos deportes y eso siempre es muy bueno para la ciudad". "Soy la primera que digo que, fíjese en Burgos, hay un montón de instalaciones magníficas y tenemos una experiencia de ciudad muy bonita", continuó Ayala.

Jornada de puertas abiertas

Este martes, día 14 de julio, la selección femenina de balonmano ofrecerá una jornada de puertas abiertas. Se realizará en la SAFA desde las 10:30 a las 12:00 horas. En ese tiempo se podrá ver entrenar a las jugadoras de la selección.