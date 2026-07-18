Eric Fagúndez acaba cuarto en China, a 19 segundos del podio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Eric Fagúndez terminó cuarto en la clasificación general del Tour of Magnificent Qinghai después de que lograse conservar su posición en la última etapa, que se resolvió al sprint junto al lago Qinghai. El uruguayo del Burgos Burpellet BH concluyó la carrera a 19 segundos del podio, mientras que César Macías, ganador de la etapa de la víspera, cerró su participación con una quinta posición después de haber logrado su primer triunfo como profesional.

La última etapa no alteró las primeras posiciones de la general, aunque el pelotón mantuvo un ritmo elevado y los ataques se sucedieron desde los primeros kilómetros. Las tormentas de los días anteriores dieron paso a una jornada soleada en la que los corredores del equipo burgalés buscaron endurecer la carrera y vigilaron los movimientos de los rivales que podían amenazar la posición de Fagúndez.

Jambaljamts Sainbayar entró en una de las primeras fugas, aunque el grupo neutralizó pronto ese intento. El largo ascenso a Riyueshan, pese a no presentar grandes pendientes, redujo el pelotón principal a menos de veinte corredores. Fagúndez se mantuvo en cabeza y pudo contar de nuevo con buena parte de sus compañeros cuando la carrera volvió a reagruparse en el tramo final.

El Burgos Burpellet BH trató entonces de aprovechar el viento lateral para provocar cortes mediante los movimientos de Fagúndez y Rodrigo Álvarez. El equipo también trabajó para controlar varios ataques peligrosos, incluido uno en el que se encontraba el líder de la carrera, ante la posibilidad de que la etapa terminara con una llegada masiva.

Clément Alleno y Rodrigo Álvarez colaboraron para cerrar esa fuga antes de que Merhawi Kudus atacara a 25 kilómetros de la meta. El eritreo abrió una ventaja cercana al medio minuto junto a otro corredor y mantuvo sus opciones hasta los últimos tres kilómetros, cuando ambos fueron alcanzados por el grupo.

Fagúndez y Rodrigo Álvarez prepararon después el sprint de César Macías, que había regresado al pelotón tras el puerto. El mexicano, vencedor de la séptima etapa, volvió a disputar las primeras posiciones y cruzó la meta en quinto lugar. La llegada conjunta de los favoritos confirmó la cuarta posición final de Fagúndez.

El director deportivo del Burgos Burpellet BH, Damien Garcia, valoró el resultado del equipo después de ocho jornadas de competición de forma muy positiva, ya que viajaron "con el objetivo de ganar una etapa y lo logramos. En la general, Eric estuvo cerca de conseguir el podio”, afirmó.

García destacó además el trabajo colectivo que permitió al equipo mantenerse presente cada día y alcanzar la victoria de Macías, pero resaltó “el trabajo de todos los componentes del equipo, que han ido peleando cada día y que fueron recompensados con esa victoria de Macías en la séptima etapa”, señaló.

El equipo regresará ahora a España para disputar la Clásica de Ordizia el sábado 25 de julio y la Clásica Castilla y León al día siguiente. El director deportivo vinculó estas próximas carreras con la preparación de los principales objetivos de la temporada pero ya con “mucha moral para llegar a tope a los objetivos del año que son la Vuelta a Burgos y La Vuelta a España”.