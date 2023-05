Julián Calero: «Ha sido una semana de muchas emociones, pero somos competitivos»

David Alonso Burgos

En la semana de su despedida del banquillo burgalés, Julián Calero trata por todos los medios centrar sus esfuerzos en lo estrictamente deportivo. Este sábado, a las 21:00 horas, visitará al CD Tenerife de Luis Miguel Ramis, otro entrenador que, como él, abandonará su equipo a final de temporada y que, además, entra en las quinielas para sustituirlo. Los motivos para perder el foco de la competición son suficientes, sin embargo, el madrileño quiere terminar con buenas sensaciones el curso y para ello se llevará a Andy en la convocatoria y al guardameta Löic Badiashile, con contrato para la próxima temporada, en sustitución de Dani Barrio, enfermo. El francés podría ser de la partida, ya que Caro no ha entrenado con el grupo hasta la sesión del viernes.

Última salida para terminar con buenas sensaciones.

«Ha sido una semana de muchas emociones, pero ya ha pasado. Estuve un poco 'blandito', pero estoy muy contento por todo el cariño. Y en cuanto al partido, aunque tengas la sensación de que no te juegas nada y si no fuera por esa diferencia económica, la diferencia de quedar noveno o décimo es mínima. Somos competitivos y es una fantástica oportunidad para acabar fuera de casa como un bloque sólido y consistente. Vamos a intentar dejar un buen sabor de boca».

Emociones compartidas en Tenerife con la salida de Ramis.

«Luis ha hecho un trabajo extraordinario en Tenerife. Se merece todo el reconocimiento que le den. Lo conozco, hemos trabajado juntos en la etapa del Real Madrid. Sé la dedicación que le pone, el esfuerzo que ha hecho por el equipo y los resultados. Estuvo a 90 minutos de estar en Primera División, pero al final el fútbol nos hace cambiar de puerto en puerto y nos toca aceptarlo. Creo que los dos hemos hecho tres años y evidentemente todo mi reconocimiento para él».

Motivación suficiente.

«Yo no sé a quién le sobra un partido de Segunda División. A mí no. Me encanta y quiero jugar cada domingo en el fútbol profesional. Voy con la misma motivación que si nos jugáramos el play-off, aunque las circunstancias son las que son. Creo que puede salir un partido bonito, con buen ambiente y en el que los dos intentemos reivindicarnos para hacer un buen espectáculo».

Sorpresas en la convocatoria.

«Caro viaja, quien no viene es Dani Barrio, que hoy ha estado un poco enfermo y el muchacho lo ha intentado, pero no está en condiciones. Allí valoraremos cómo está Jose. El resto, todos, salvo los dos sancionados Raúl Navarro y Sergio Castel, con la novedad de Andy, que va a venir convocado en las dos últimas jornadas».

Novedades en el once.

«Podría ser. Vamos a valorarlo mañana. Podría ser que Löic pueda debutar, tiene unas condiciones espectaculares. Vamos a intentar colocar un equipo con gente que nos haga mantener la identidad de nuestra mejor versión».

Turno de aclaraciones.

«La semana pasada pareció que yo señalaba a algunos jugadores y les echaba la culpa de la derrota, en absoluto. Los jugadores son mis armas, mis guerreros. Yo no voy a justificar absolutamente nada, tengo mi parte de responsabilidad y voy a defender a mis jugadores hasta el último día».

Mensaje para Castel y la tarjeta del pasado viernes contra el Leganés.

«Me molestó por dos motivos, porque no lo pude usar durante el partido y porque no viaja ahora a Tenerife. Se ha perdido dos partidos por esa amonestación que era perfectamente evitable. Se lo he dicho a todos los jugadores, le puede pasar a cualquiera. No es el primer caso ni va a ser el último, pero no me gustó».