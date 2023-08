Córdoba sigue el guión: «defender juntos y ser un bloque compacto»

Redacción Burgos

La defensa ha sido la clave de las dos temporadas previas del Burgos CF en Segunda División y lo está siendo también en el arranque en su tercer curso en la Liga Hypermotion por la revolución en los sistemas que está aplicando Jon Pérez ‘Bolo’.

Las sensaciones y los resultados en un primer momento forzaron al nuevo técnico blanquinegro a insistir con la plantilla en su modelo de defensa en bloque y ataque en bloque, permeable al juego creativo y al atrevimiento de cara a puerta.

Un cambio radical de planteamiento con respecto al sistema que se había cimentado con su predecesor en el banquillo que ha sido asumido ya por la plantilla y puesto en práctica.

El último en dar su respaldo público a este marco defensivo de Bolo ha sido el central blanquinegro Aitor Córdoba, quien reconoció en la previa del partido ante el Gijón del sábado que poner en práctica las claves del el nuevo modelo es el «principal objetivo del fin de semana».

«La clave va a estar en estar muy juntos, en tratar de defender y atacar los once, que no nos pase mucho el tema de las transiciones que nos pasó, por ejemplo, en Levante, que quizá estuvimos demasiado largos», admite el central blanquinegro.

"Al final creo que el día de Huesca en casa sí que hicimos un partido para poder lograr los tres puntos y no se consiguió. Sí que es verdad que en Levante ofrecimos una cara completamente diferente en la que no nos merecíamos sacar puntos de allí y así fue" Aitor Córdoba, defensa central del Burgos CF

Córdoba limita al partido ante el Levante, en el que el Burgos se llevó un revolcón, el momento en el que falló la construcción del sistema de juego de Bolo y la defensa pareció más «desprotegida» porque «no se dieron las condiciones que nosotros queríamos. No afrontamos el partido como debimos, pero yo creo que en ese aspecto no estamos más desprotegidos», analizó y admitió, a mayores, que en ese partido «ofrecimos una cara completamente diferente en la que no nos merecíamos sacar puntos de allí y así fue».

El central bilbaíno explica que esta temporada se aplica «otra manera de defender», pero recalca que la plantilla sigue «haciendo las vigilancias» por parte de «los centrales, más un pivote, más uno de los laterales. Como veníamos haciendo antes, así que no creo que nos deje más desprotegida», remachó.

"Estoy muy contento de seguir aquí progresando, trabajando como el primer día que llegué y a seguir así durante todo el año, a disposición del míster para luego ya que él tome la decisión que tenga que tomar" Aitor Córdoba, defensa central del Burgos CF

Apoya su análisis argumentando que «que tanto el día de Huesca como este pasado fin de semana hemos estado bien en defensa» y la plantila pretende prolongar ese buen juego tanto defensivo como en el ataque aplicando «una de las claves» del nuevo catecismo de Bolo, que es «estar juntos, defender todos juntos yser un bloque compacto» como demostró la plantilla en los dos partidos de casa, a juicio de Córdoba.

El defensor vizcaíno admite que en los encuentros disputados lejos de El Plantío el equipo no ha sido capaz de aplicar esa determinación de actuar el bloque en defensa y ataque por lo que «tenemos el reto este fin de semana por delante de hacerlo en el Molinón y ojalá lo hagamos», abogó el veterano jugador blanquinegro.

Córdoba señala al Sporting de Gijón como un rival «muy complicado», especialmente en su estadio, que cuenta con «jugadores de muchísima calidad» y una afición que «aprieta desde el primer minuto». La clave de este desplazamiento para los blanquinegros estará,a juicio de Aitor Códoba, en saber «manejar los momentos del partido» estár preparado cuando toque «sufrir» y «cuando tengamos nuestro momento aprovecharlo».

La plantilla blanquinegra llega a este compromiso en El Molinón con una inyección de confianza tras la victoria en El Plantío ante el otro equipo asturiano de la categoría, en un partido ante el Oviedo que fue «muy complicado», pero que deja a los del municipal burgalés cargados de «confianza». Córdoba prefiere no hablar de sentimiento de liberación en la plantilla tras la primera victoria pero sí que admite que «se nota más alegría» y reconoce que «ganar un partido en Segunda División es muy difícil y conseguirlo después de haber estado tanto tiempo trabajando desde los primeros días de julio, ha venido muy bien a la plantilla».

El partido contra el Sporting de Gijón se disputará este sábado a las 16:15h en el estadio de El Molinón y contará con una nutrida representación de aficionados burgaleses.