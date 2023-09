Álex Sancris: De trabajar en un taller a buscar la gloria con el Burgos CF

Redacción Burgos

El objetivo del jugador del Burgos CF Alejandro San Cristóbal Sánchez, más conocido como Álex Sancris, en su primera temporada como jugador blanquinegro es “ayudar lo máximo al equipo para estar lo más arriba posible, hacer una buena campaña y que pasen cosas ilusionantes”.

Así lo ha comentado al recibir el Premio DIGI al futbolista más rápido del conjunto burgalés el pasado mes de agosto, otorgado por DIGI, el operador de telecomunicaciones de la multinacional DIGI Communications y Patrocinador Oficial del Burgos CF.

EL DEBUT EN SEGUNDA

Con 26 años, y tras su paso por casi todas las categorías del fútbol, Álex Sancris se estrena esta temporada en la categoría de plata del fútbol español. En este sentido, ha reconocido que el no haberse rendido nunca le ha permitido conseguirlo. “Cada situación adversa que se me ha presentado, la he superado y me ha animado a seguir adelante y, pasito a pasito, he llegado hasta aquí”.

En cuanto al momento de su debut, el jugador ha reconocido que fue “especial” y que se acordó de todos aquellos que le han apoyado: “De mis padres, de mis amigos, de mi familia. Porque después de tantos años de trabajo he obtenido este premio, por lo que estoy muy agradecido al Club y a mi familia”.

Y es que el camino no ha sido fácil. De hecho, cuando jugaba en Tercera división llegó a compaginar el fútbol con un trabajo en un taller como mecánico. Una etapa que, admite, “fue complicada, porque no tenía tiempo para nada más que para trabajar e ir a entrenar y no tenía prácticamente tiempo para otra actividad. Pero al final llegó la oportunidad de dejar de trabajar y estoy superagradecido y supercontento por ello”.

SU FICHAJE Y ADAPTACIÓN

Sobre su fichaje por el Burgos CF, el delantero madrileño ha desvelado que se forjó en una llamada que recibió del director deportivo del Club, Miguel Pérez Cuesta, ‘Michu’, y que califica como “muy gratificante”. “A partir de ahí se pusieron en contacto con mi representante y la felicidad fue enorme”, reconoce.

Por otra parte, Álex Sancris ha destacado lo fácil que ha sido su adaptación al equipo. “Es un grupo con un trato muy humano, muy cercano, por lo que el día a día se hace mucho más fácil”.

SOBRE EL PREMIO DIGI

Sancris se ha mostrado muy agradecido por el premio que otorga cada mes DIGI y que, en este caso, le reconoce como el jugador más rápido del equipo en agosto. Y es que el delantero madrileño alcanzó 34,57 km/h en el partido que enfrentó al conjunto burgalés con el Real Oviedo.

La velocidad es una característica fundamental en un futbolista, especialmente, en un delantero. En este sentido, Álex Sancris reconoce que el preparador físico Pablo Javier Santis es un aspecto que trabaja con toda la plantilla: “Pablo prepara unas tareas para todos en los entrenamientos y ahí es donde practicamos la velocidad”, ha concluido.