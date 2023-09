El Burgos no sabe sumar fuera de casa

Redacción Burgos

El Burgos CF sumó su tercera derrota consecutiva fuera de El Plantío y confirma ante el Albacete Balompié que no sabe sumar a domicilio y que todo lo que gana en casa se lo deja fuera. Una salida al campo muy mala encajando un gol de penalti en la primera llegada manchega, supuso una losa muy pesada que no logró levantar ni en la primera mitad ni en el inicio de la segunda, cuando concedió demasiada ventaja al central local en un saque de esquina y encajó el segundo.

Después Fer Niño redujo distancias pero pese a que todavía quedaba mucho por delante los de Jon Pérez Bolo no estuvieron nunca cómodos y no lograron sumar nada positivo en el Carlos Belmonte.

Los goles en esta categoría valen su peso en oro y el Burgos pagó su nefasta salida al césped encajando uno letal prácticamente en el primer minuto de juego y en la primera llegada de los locales.

Pesado de piernas y muy tieso, en cuestión de segundos el manchego Agus Medina desvistió todas las carencias del once puesto en liza por Jon Pérez Bolo, pues Miguel Atienza lo derribaba en el interior del área y el colegiado de la contienda Ávalos Barrera no lo dudaba un instante.

El árbitro señalaba el punto de penalti para alegría de un Carlos Belmonte feliz y el especialista albaceteño Alberto Quiles superaba a Caro adelantando a los suyos en el luminoso.

Encajar un gol tan tempranero no es plato de buen gusto y como era de esperar al Burgos le afecto muy negativamente, pues provocó que el once del entrenador local Rubén Alves dominara de forma clara en un primer tramo partido donde tuvo posesión de mayor calidad y generó no poco peligro a través del contra golpe, incluso pillando en un par de veces a la zaga burgalesa en inferioridad.

Así al poco Agus Medina pudo hacer el segundo, pero para colmo de males la cosa no quedó ahí y al filo del cuarto de hora el único lateral izquierdo puro del Burgos, José Matos, caía lesionado y era sustituído por Bermejo.

Poco más tarde, sin reacción alguna, los locales rozaban el segundo en un disparo de Carlos Isaac y rondando el ecuador de la primera mitad el portero Caro salvaba a sus compañeros una llegada demasiado fácil de los locales donde Alberto Quiles tuvo tiempo de sobras para ponerle un balón sensacional a Escriche.

El Burgos navegaba a la deriva, sin una presión coordinada ni pelota ni ideas, además de que se rompía con enorme facilidad y la distancia entre la línea de ataque y la defensiva era enorme. En definitiva, terreno abonado para un Albacete que con la pelota hacía correr de un lado a otro a su rival y sin ella se parapetaba seguro para crear el caos a la contra.

El panorama no mejoraba y poco antes de cumplirse la media hora en una nueva contra local, un tres para tres bastante claro, Carlos Isaac apareciendo en el área para que Escriche de nuevo malgaste una clarísima y sólo roce el poste de espuela. El Burgos se salvaba del segundo pero la esperanza llegaba tres minutos más tarde cuando el Burgos conseguía estirarse por primera vez con verdadero peligro de gol y la jugada entre Sancris y Fer Niño termina con el remate de este último que rozó el larguero por fuera.

Poco más tarde era Ander Martín el que casi marca de cabeza y ya en los últimso minutos Saveljich también tenía otra con la testa. En los últimos cinco minutos el Burgos pareció resucitar, aunque todavía más corazón que cabeza, y sin duda fue una lástima que no consiguiera empatar el resultado pues tuvo alguna.

Aunque hay que decir que al filo del descanso Escriche le vuelve a ganar la espalda a la defensa burgalesa y a punto está de marcar, pero no cogió palos.

Otro Burgos

Nada más escucharse el pitido del reinicio del juego se vio otro aviso del Burgos con un buen disparo desde fuera del área de un Curro que era el que más calidad burgalesa aportaba. La mejora de los visitantes continuaba tras el receso y un gol podría cambiar la tendencia de un partido demasiado sencillo para el Albacete.

Pero el gol burgalés no llegó y sí un segundo de los manchegos, que en el 52´ sacaban petróleo de un saque de esquina y el central Cristián Glauder se imponía a todos por arrriba para apuntillar a la red de cabeza. Un segundo mazazo local que tal y como estaba yendo el enfrentamiento bien podría resultar determinante.

Ahora contra las cuerdas Jon Pérez Bolo removió su banquillo en busca de la reacción y en apenas unos segundos ele quipo ganó un córner donde el ´killer´ Fer Niño actuó con tal y marcó de cabeza. Un gol que metía al Burgos en la lucha.

Entonces el Burgos se fue arriba con mayor descaro y bien pudo igualar el marcador por mediación de Fer Niño, un recién entrado Edu Espiau o Curro a falta de diez para el final, aunque Escriche, volvió a fallar una inmejorable.

El gol no llegaba y curiosamente se entró en el descuento con el Burgos muy reculado sin poder tener la calma para hilvanar alguna buena acción de peligro. Así, pese a que el Burgos todavía botó algún córner peligroso, la victoria se la acabaron quedando los manchegos.