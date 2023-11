"Tenemos mucho respeto a la competición, al Hércules y a la gente que representamos"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF afronta un nuevo reto deportivo con el estreno en la Copa del Rey -jueves, 2 de noviembre, a las 20.30 horas- en el campo del Hércules de Alicante.

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, recuerda que la semana anterior, aunque se estaba preparando el choque liguero contra el Real Zaragoza, parte de la mirada estaba puesta en el Hércules. "Estábamos centrados en el partido contra el Zaragoza, pero todo el staff técnico y yo mismo ya le estábamos echando un ojo al Hércules".

En este caso, con una semana con tres partidos, "hay poco tiempo de preparación, pero sí que vamos a llegar con la lección aprendida de lo que tenemos que hacer. Aunque sea un rival de una categoría menor, va a ser un partido muy complicado”.

Respecto a la convocatoria, Bolo explicó que “Bermejo está prácticamente recuperado. Si hubiéramos tenido muchas urgencias podría haber entrado en la convocatoria, pero no vamos a precipitarnos y vamos a esperar al fin de semana".

En cuanto al resto de jugadores con molestias, "como ya hemos hablado con anterioridad, Raúl está teniendo molestias y no va a viajar a Alicante. Vamos a intentar recuperarle al cien por cien y se va a quedar en manos de los médicos".

Además, añade el entrenador vasco, "también se incorpora algún jugador del filial, porque son dos partidos y esperemos que no pase nada”.

Bolo no desdeña la Copa del Rey. “Jugar un partido de fútbol no me va a molestar nunca. Y representar a una entidad como el Burgos, menos todavía. Tenemos mucha responsabilidad y sabemos el escudo que llevamos en el pecho y vamos a intentar que la gente esté orgullosa de nosotros".

Por ello, afirmó que "vamos a intentar pasar la eliminatoria, porque es una competición muy bonita y nos da la oportunidad de dar minutos a gente que se está mereciendo jugar y no lo está teniendo. Ahí tienen una oportunidad de reivindicarse y demostrar que nos equivocamos cuando decidimos las alineaciones para el fin de semana. Tenemos mucho respeto a la competición, al Hércules y a la gente que representamos”.

Sobre el Hércules, recuerda que es un equipo con historia que afrontará muy motivado este partido. “Va a ser una cita importante para ellos. Es un histórico, que no está pasando su mejor racha. He tenido la fortuna de vivir un año en Alicante y vestir sus colores y para mí fue un año maravilloso aunque ya hace mucho tiempo. Me ayudaron muchísimo y tengo un grandísimo recuerdo.

El entrenador del Burgos CF incide en la motivación extra que tendrá el conjunto alicantino. "Está claro que, para ellos, pasar la eliminatoria les puede hacer enfrentarse a un equipo de Primera División y por eso irán con muchísima ilusión y ganas de eliminarnos. Sabemos que va a ser complicado. Quizás las quinielas nos coloquen como favoritos, pero entre la ilusión que van a poner, que juguemos en Alicante y que su gente va a apretar muchísimo, la eliminatoria se iguala. Nuestro deber es ir allí y ganar el partido”.

El partido en Alicante es una nueva oportunidad para que el Burgos CF rompa la racha negativa fuera de casa. “Somos conscientes de la racha, lo sabemos, trabajamos duro y vamos a por ella. Tanto las rachas positivas como las negativas acaban por romperse. Ojalá que esta semana en la que tenemos dos partidos fuera se pueda romper”, asegura.

En cuanto al último partido de liga disputado en El Plantío frente al Real Zaragoza, que acabó con un empate agónico, Bolo afirma que “veo al equipo trabajando muy fuerte. Está claro que no nos fuimos muy contentos del partido por el resultado y porque no dimos nuestra mejor versión. Somos los primeros en verlo, pero también tienes un equipo enfrente que te dificulta y te ha estudiado bien".

Añade que "el partido se nos complicó, pero el equipo compitió hasta el final. La afición nos empujó hasta que conseguimos el empate. Y no nos vamos satisfechos porque queríamos los tres puntos, pero sí por el esfuerzo que hizo el equipo por el punto”.