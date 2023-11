Bolo: “Estoy muy contento con Edu, con Fer y con todos los delanteros”

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF ya tiene la mente puesta en el próximo partido, el tercer de esta semana, ante el Eldense -domingo, a las 21.00 horas-, después de la victoria en Copa del Rey frente al Hércules. El entrenador del conjunto blanquinegro se mostró satisfecho con el rendimiento de los jugadores en el choque copero, en el que jugaron los menos habituales. “Jugar un partido de Copa ante un rival de categoría inferior nunca es fácil porque van con mucha ilusión, juega en su estadio y quiere ponerse en el escaparate", apunta Bolo, quien añade que "son partidos trampa. No solo los menos habituales, he visto a todos muy bien, muy concentrados y con ganas de pasar la eliminatoria, que es lo que queríamos. Sabíamos que el rival nos iba a poner las cosas difíciles y al final tuvimos que sufrir un poco, pero de eso va el fútbol. A veces hay que juntarse, sufrir y defender el resultado. Estoy muy contento con la aportación de todos los jugadores”.

Sobre el estado de Saveljich y Appin, el entrenador vasco indica que "Appin tuvo que retirarse por un golpe en el cuello. Está pendiente de cómo evoluciona y ver si tiene disponibilidad para el fin de semana, pero todavía es pronto para determinarlo, aunque imaginamos que no tendrá problemas para llegar".

Sin embargo, la lesión de Saveljich es más preocupante. "Lo de Saveljich parece que es más grave, a expensas de la resonancia que le vamos a hacer hoy. Tememos por una lesión grave, crucemos los dedos y ojalá estemos equivocados”.

Bolo valora el primer triunfo fuera de casa logrado por el Burgos CF, pero matiza que la Copa y la Liga no tienen nada que ver. "La Copa y la liga son dos competiciones diferentes, pero nosotros queríamos ganar el primer partido fuera de casa, primero, por seguir en la competición y, segundo, para demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces de ganar en cualquier escenario y ante cualquier equipo. Estamos trabajando muy duro, tenemos mucha responsabilidad y conocemos los detalles que nos están impidiendo puntuar fuera de casa para poder conseguir esa primera victoria”.

Sobre el rendimiento defensivo del conjunto burgalés, el entrenador del Burgos CF indica que “en el fútbol, las áreas son las que marcan muchas veces el resultado. Nosotros, aunque suene repetitivo, trabajamos duro para ser fuertes en ataque, tener ocasiones y materializarlas y, en defensa, trabajamos para ser contundentes y no conceder ocasiones al rival". En este sentido, añade que "seguiremos haciéndolo y esperemos que ese trabajo sirva para sacar buenos resultados”.

Sobre la falta de acierto de Edu Espiau, el técnico vasco asegura que “el fútbol muchas veces se mueve por rachas o dinámicas y yo nunca voy a echarle en cara a un jugador que pueda fallar un gol, un despeje o una acción técnica. Lo que sí le voy a reprochar es que no vaya con intensidad, que no de todo por el equipo… eso sí, pero el fallo está a la orden del día, son decisiones y, al final, todos podemos tener fallos".

Los errores forman parte el juego, no obstante, afirma que "lo único innegociable es la actitud y las ganas de querer ganar los partidos. Estoy muy contento con Edu, con Fer y con todos los delanteros, aunque claro que me gustaría que pudiéramos hacer más goles y que todas las ocasiones que generan las materializasen. Quizás si metieran tantos goles no estarían con nosotros”.

En cuanto al partido contra el Eldense, “espero un partido como todos los de la categoría: difícil, ante un equipo que querrá ganar delante de su afición y que nos va a poner las cosas complicadas". Afirma que el Eldense ha ido asentándose en la clasificación. "Poco a poco se van situando en la tabla y cogiendo dinámica. Llevan una buena dinámica, en la que no pierden y qué mejor manera de romper nuestra mala racha fuera de casa que ante un equipo que está en buena forma”.