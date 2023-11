El Burgos CF sigue negado fuera de casa

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF cayó a domicilio ante un rival directo en la tabla como el CD Eldense tras un partido muy igualado, con momentos de dominio alterno y suficientes ocasiones como para que ambos hubieran marcado, pero la diferencia radicó precisamente en esa dispar definición y mientras los alicantinos casi siempre que se acercaron generaron peligro y además aprovecharon dos, los burgaleses fueron demasiado inocentes y las perdonaron de todos los colores, por lo que sin jugar un mal partido se quedó sin rascar nada.

Separados por un solo punto en la parte media de la tabla clasificatoria sería el Burgos quien de inicio entró mejor al césped del Nuevo Pepico Amat, jugando en campo contrario y tratando de buscar el gol rápido. Pero muy pronto llegaría el primer gran susto local porque en el 4´ una pelota colgada por Marc Mateu al segundo palo termina con el remate de cabeza de Chapela ante un Elguezabal de espaldas que acaba tocando la pelota con el brazo. Entonces y pese a que el colegiado no pitó nada, el VAR le llamó a revisión y en ese momento todos los aficionados burgaleses se echaron las manos a la cabeza temiendo que como ocurre casi de manera invariable, el colegiado señalara el punto de los once metros, pero para alivio del Burgos y su parroquia el andaluz Guzmán Mansilla lo vio en el monitor, mantuvo su criterio y no penalizó nada.

Después el Burgos siguió jugando con bastante presencia en la zona de creación y ataque, pero en el 14´ el Eldense llegó por segunda vez y esta vez sí marcó gol. En una jugada colectiva después de tocar y tocar hasta meter un balón a la espalda por el costado izquierdo que recoge Marc Mateu para ceder a un Chapela que en la esquina del área se la orienta y suelta un disparo seco, raso y enganchado al palo colándose entre las piernas de su marca y dejando a Caro haciendo la estatua. Los alicantinos se adelantaban en el marcador haciendo muy poco.

El gol aportó más nerviosismo a un Burgos que ya se había exhibido poco seguro en lo defensivo, así y aunque poco más tarde Dani Ojeda tuvo una opción para empatar al sacar un buen disparo que terminó en la esquina tras tocar en un rival, lo cierto es que el once de Jon Pérez Bolo ni consiguió dar un paso adelante ni encontrar la tranquilidad defensiva, pues superado el ecuador regaló un balón en plena salida que bien pudo suponer el segundo si los del entrenador Fernando Estévez hubiesen tenido más maldad.

El partido llegó a la media hora, tras una ocasión donde Dani Ojeda la mete al área y Curro remata de cabeza un poco alto, con todo bastante igualado pero sin las mejores sensaciones de los visitantes pues pese a que el Eldense llegaba poco cada vez que lo conseguía lo hacía con mucho peligro, como en un disparo de Timor que se fue fuera pero que de ir dentro hubiera supuesto todo un problema. Después y hasta el paso por los vestuarios el Burgos lo intentó con algo más de sentido y un Curro ya liberado de jugar pegado a banda, pero de nuevo le faltó mordiente y más allá de un par de acercamientos inquietantes no tuvo ninguna realmente seria para empatar.

En el reinicio, con dos cambios ofensivos de Jon Pérez Bolo de por medio, el Burgos mantuvo la buena actitud mostrada en el final del primer periodo y eso le proporcionó mucha más pelota y circulación, porque además de presionar hasta el fondo ganaba los duelos y ya con el balón en su poder el rival no tenía el ritmo para apretarle tanto como antes. Superado el cuarto de hora ganar metros al campo no era problema porque el Eldense quería estar encerradito, pero al llegar al muro el Burgos sufría e incluso en una muy buena con centro de Curro al segundo palo los dos rematadores se estorbaban y Edu Espiau definía a las nubes.

Minuto a minuto el Burgos iría sumando acometidas sobre la portería alicantina. Probándolo todo, desde llegadas por banda hasta intentonas con disparos de media distancia o jugadas de toque, pero invariablemente sin la malicia necesaria que por instantes sí parecía tener su oponente. Así en el 70´ Marc Mateu le puso un balón a un Aldone que rozó el segundo desde muy cerca. A falta de un cuarto de hora un Eldense muy cómodo en bloque medio decidió echar el cierre y los de Bolo dándose cuenta de lo que iba a suceder se revelaron arriesgándolo todo. De esta manera llegaron los espacios, en el 80´ el local Clemente la monta tras un robo en medio campo y la pelota no acaba en la red de milagro, pero el Burgos aprieta los dientes valiente y acto seguido da respuesta con un contragolpe donde el portero Zubiaurre le saca un gol cantado a Fer Niño. Y sin pausa el rechace supone la sentencia alicantina, pues pasando por banda pero de manera directa la pelota llega hasta el punto de penalti y Clemente apuntilla fácil.

Sin nada que perder Bolo metió todo lo que tenía, pero en esa búsqueda del riesgo de nuevo el Eldense fue el que la tuvo más clara, esta vez de Ortuño.

CD ELDENSE - BURGOS CF, 2-0

CD Eldense: Zubiaurre; Toni Abad, Carlos Hernández, Íñigo Pina, Marc Mateu (Miguel Marí, 72´); Cris Montes (Poloni, 61´), Ortuño (Jesús Clemente, 61´), Timor, Chapela (Jorquera, 76´); Andone (Soberón, 72´) y Juanto.

Burgos CF: Caro; Borja González (Sancris, 72´´), Córdoba, Grego Sierra (Miki Muñoz, 85´), Matos; Curro, Atienza (Ander Martín, 46´), Elgezabal, Dani Ojeda (Álex Bermejo, 85´); Appin (Edu Espiau, 46´) y Fer Niño.

GOLES: 1-0 (14´): Chapela. 0-2 (80´): Clemente.

ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (Andaluz) y en el VAR Ávalos Barrera (Catalán). Tarjetas amarillas a Timor, Jesús Clemente; Sierra, Elgezabal.

CAMPO: Nuevo Pepico Amat.