Bolo: "Me siento respaldado por todo el mundo. Nadie me echa en cara nada"

Publicado por Redacción Burgos

"Da gusto vernos entrenar", reconocía el viernes Grego Sierra en su valoración previa al partido de este domingo ante el Alcorcón y en ese misma interpretación ha incidido el entrenador blanquinegro, Jon Pérez Bolo, al analizar el encuentro que medirá al Burgos CF y al conjunto madrileño este domingo en horario vermut (14:00h).

"Veo al equipo trabajar cada semana y sé lo que puede dar el fin de semana" argumenta y aboga porque el conjunto blanquinegro sea capaz de trasladar al campo "lo que entrenamos durante la semana, la forma que vienen a entrenar, la ilusión, la alegría con la que entrenan, pues que se traslade al terreno de juego".

Entrenamiento en El Plantío antes del partido contra el Alcorcón.BURGOS CF

De la misma manera que Grego Sierra, uno de los veteranos del vestuario, avalaba el viernes completamente el trabajo del entrenador, el propio Bolo se siente "respaldado por todo el mundo". "Nadie me echa en cara nada, ni me ponen trabas", explica el técnico vasco que remarca que "todo es ayuda y ánimos". "Llevo 31 años en el fútbol profesional y sé lo que es mi profesión. Estoy encantado, con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día. Eso no me lo va a quitar nadie. Solo noto confianza y ganas de dar pasos hacia adelante".

Bolo reiteró el mensaje que ya ha explicitado en varias ocasiones en este primer tramo de la temporada y remarcó que su intención es "construir siempre desde lo positivo, no desde lo negativo". Se declara "encantado como el primer día", aunque reconoce que le gustaría que "el equipo en ciertos momentos de los partidos estuviera mejor". Por esa mejoría es, admite, "por lo que trabajo día a día y ese entusiasmo y esa ilusión y esas ganas de seguir dando pasos hacia adelante, no me lo va a quitar nada ni nadie, ni los resultados, ni nada". A mayores, relata que siente el respaldo de la afición porque "la gente que me encuentro por Burgos, solo me da ánimos y me transmite el seguir trabajando".

Caro en pleno estiramiento en el entrenamiento en El Plantío antes del partido contra el Alcorcón.BURGOS CF

Se declara al margen de las redes sociales, que hace tiempo que no utiliza, y abierto a recibir la crítica "siempre que sea constructiva" y "con respeto".

Por parte del club Bolo se siente igualmente respaldado y percibe "confianza, ganas de dar pasos hacia adelante, de seguir construyendo, de un proyecto que empezó hace unos meses y que creo que va a seguir mucho tiempo".

Alcorcón, un rival incómodo y peligroso

Está claro que un buen resultado este domingo en El Plantío aumentaría el capital de confianza y respaldo del entrenador vasco, pero el partido ante el Alcorcón presenta retos que el técnico blanquinegro tiene muy presentes.

Valora que "es un equipo muy compacto" con "jugadores con mucha experiencia", velocidad y llegada, capaces de manejarse "en estrategia que van bien de cabeza y que son un equipo muy sólido" con gran "variedad en el ataque". "Se juntan mucho y es complicado generarles ocasiones y luego cuando pierdes el balón, si no estás concentrado, te hacen un roto", advierte Bolo, quien anticipa que "no va a ser fácil tapar esas líneas ofensivas del Alcorcón".

Entrenamiento en El Plantío antes del partido contra el Alcorcón.BURGOS CF

La receta comienza, a juicio del entrenador blanquinegro por contrarrestar el empuje que le presupone al Alcorcón para salir con los tres puntos de El Plantío. "Si nosotros igualamos su intensidad, su ilusión, sus ganas de ir a por el partido, habremos dado un paso muy importante para conseguir la victoria. Si no, pues será difícil". Reiteró igualmente aquello que también remarcaba Calero de "minimizar sus virtudes y sacar las nuestras a relucir" con el objetivo de "hacerles un partido complicado, como los que estamos haciendo en El Plantío".

A por el partido

El planteamiento del partido para Bolo será, una vez más, en "positivo" y anuncia que "vamos a ir a buscar portería contraria, que vamos a intentar hacer gol, que vamos a intentar meter al Alcorcón en su campo". Insiste en que busca "lo positivo". "Que luego llegue alguna circunstancia que te pones por debajo en el marcador, como fue el día del Zaragoza, como fue el día del Huesca, pues el equipo va a estar preparado para ir a darle la vuelta. Unas veces lo podremos conseguir y otras no", sentencia.

Bolo pierde para este partido a Raúl que no está recuperado que se suma a la baja de larga duración de Esteban. Sí podrá contar con Dani Ojeda, que se perdió un entrenamiento "por precaución, pero no tiene nada más" y agregará un mínimo de dos jugadores del filial, a expensas de que "jueguen su partido esta tarde y ver cómo acaban".