El Burgos CF logra puntuar por fin fuera de El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF sigue siendo el mismo de toda la temporada lejos de El Plantío pero en esta octava oportunidad y tras siete derrotas consecutivas, sin tampoco merecerlo demasiado, consiguió sumar un esperanzador punto ante un Racing Club Ferrol en clara dinámica positiva porque más allá de lo que diga el marcador final fue bastante superior a los de Jon Pérez Bolo, que no pudo estar en el banquillo al quedarse en Burgos, ingresado por un proceso febril. Los ferrolanos demostraron por qué están invictos en A Malata en este 2023 y su gran defensa más un solitario gol de su delantero Álvaro Giménez, que hizo olvidar así la sensible baja de Héber Pena, parecía más que suficiente para dejar a los burgaleses con la misma cara de siempre en sus viajes. Pero en el minuto seis del descuento un Curro que salió en la segunda parte dejó un destello de su enorme clase asistiendo a un Fer Niño que no se puso nervioso en el mano a mano y empató para sumar el primer punto liguero a domicilio del Burgos.

Como era previsible el conjunto ferrolano saltó al césped aguerrido en la presión, especialmente tras pérdida, y mostrando mucha verticalidad en su planteamiento. Exhibiendo esa excelente impresión defensiva que ha dejado en esta primera parte del campeonato y buscando las bandas para atacar, con Moi Delgado o Carlos Vicente muy incisivos desde el principio del enfrentamiento.

Al Burgos le costó más de cinco minutos superar el acoso verdiblanco pero en cuanto decidió ir fuerte y veloz al duelo directo, sin contemporizar ni esperar, llegaron los primeros robos burgaleses y con ellos los primeros acercamientos. De hecho en el 9´ y en un doble córner consecutivo Mumo buscó el gol olímpico y no lo logró por milímetros.

Sin embargo ese par de llegadas se quedarían con el calificativo de anecdóticas, pues el Burgos pese a ir con mejor actitud a la presión no tenía el día con la pelota en los pies y ésta le duraba apenas unos segundos. Demasiado ventaja para un Racing que no cesó en su intentó de hacer gol y que prosiguió acumulando ocasiones más o menos claras pero en todo caso y con el correr del reloj, cada vez más inquietantes.

Así a la media hora se vio una muy buena cuando Álvaro Giménez controlaba en el segundo palo y libre de marca un centro de Carlos Vicente llegado desde la banda opuesta, y su disparo franco de gol lo sacaba Caro a una pierna al más puro estilo balonmano. El panorama en una A Malata brumosa cada vez se oscurecía más y aunque en el 36´ a la salida de un saque de esquina Edu Espiau a la media vuelta rozó la cruceta local, y pese a que el final de la primera fue mucho más abierto, el Burgos alcanzó el camino de los vestuarios con cierto alivio.

Sin cambios en el descanso ni del entrenador local Cristóbal Parralo ni de un Pablo Lago que sustituía a un Jon Pérez Bolo de baja por un fuerte proceso gripal, la segunda comenzó con dos amarillas a Mumo y Matos, al segundo realmente riguroso por supuestamente tardar en ejecutar un saque de banda. También con un saque de esquina botado pro el amonestado lateral izquierdo que supuso el primer emate a palos burgalés con el cabezazo centrado de Grego Sierra. Rondando la hora de juego, tras otras dos amarillas a los burgaleses, llegaron los primeros relevos de ambos banquillos y todos de corte ofensivo como Fer Niño o Curro por los visitantes. Pero el que más rápido dejaría su huella fue el local Manu Justo con un remate que bien pudo adelantar a los suyos en el marcador.

Los locales seguían mandando y el Burgos aunque apenas sufría cada vez estaba más encerrado. Hasta que en el 71´ el Iker Losada bota una falta lejana y escorada al segundo palo, Señé la devuelve al área chica y en medio de un buen barullo Caro no es capaz de imponer su ley y ante su falta de contundencia la pelota le cae muerta a un Álvaro Giménez que fusila a puerta vacía con la cabeza.

El Burgos reaccionó al gol echando el equipo arriba y combinando muy bien con un Curro que asitió a los hombres de segunda llegada, como Borja González o a Appin en un chut lejano que se fue lamiendo el poste en la mejor ocasión foránea de la segunda parte.

En los últimos minutos del enfrentamiento el equipo de Jon Pérez Bolo buscó su suerte tomando muchos riesgos en todo momento, pero el Racing Club Ferrol se defendió con mucho orden y siempre muy lejos de su área, por lo que ni siquiera sufrió. Pero cosas de este deporte en el 96´ Curro destila una gota de calidad y de primeras deja completament5e solo a Fer Niño en el interior del área para el mano a mano ante un Cantero que sale perdedor pues no sin cierto suspense acabaría encajando el empate.

RACING CLUB FERROL - BURGOS CF, 1-1

Racing Club Ferrol: Cantero; Cubero, Enrique Clemente, Dani Castro, Moi Delgado; Carlos Vicente (Jon García, 84´), Bernal, Josep Señé (Álex López, 84´), Vadillo (Manu Justo, 60´); Iker Losada (Nacho Sánchez, 81´) y Álvaro Giménez (Sabin Merino, 81´).

Burgos CF: Caro; Borja González, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Atienza (Kévin Appin, 59´), Elgezabal; Álex Sancris (Curro Sánchez, 67´), Mumo (Álex Bermejo, 78´), Dani Ojeda (Ander Martín, 78´); y Edu Espiau (Fer Niño, 67´).

GOL: 1-0 (71´): Álvaro Giménez. 1-1 (96´): Fer Niño.

ÁRBITRO: Sesma Espinosa (Riojano) y en el VAR Fuentes Molina (Valenciano).

Tarjetas amarillas a Cubero; Atienza, Mumo, Matos, Borja González y Sancris.

CAMPO: A Malata