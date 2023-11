El Burgos CF, líder en El Plantío y colista a domicilio

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF se acerca al ecuador de la temporada con unas estadísticas de grandes contrastes que le sitúan como el mejor equipo de la competición en casa y el peor lejos de El Plantío. De hecho, su posición en la zona templada de la clasificación se sustenta únicamente con los puntos obtenidos en El Plantío.

Después de 15 jornadas disputadas en la la liga Hypermotion, el equipo que dirige Jon Pérez Bolo ha sumado 20 puntos, lo que le colocan en el puesto 13 de la clasificación, siete por encima de los 13 que suma el Huesca, equipo que marca ahora la frontera con el descenso.

Si mira hacia arriba en la clasificación, el conjunto blanquinegro está a 12 puntos de los puestos que permiten entrar en la lucha por el ascenso a la liga EA Sports. Una distancia que no se conseguirá acortar si no se cambia la dinámica de resultados fuera de casa, donde el Burgos CF aún no ha estrenado el casillero.

El equipo de Bolo ha conseguido sus 20 puntos en El Plantío, lo que le coloca como el mejor equipo de la liga en casa, con un punto más que el Leganés, el líder de la competición. La estadística del Burgos en El Plantío es casi impecable. De los 8 partidos disputados en casa, ha ganado 6 y ha empatado dos, con 16 goles a favor y seis en contra.

Estos datos han convertido El Plantío en un fortín, un hecho que además se refuerza con partidos como el último disputado en el estadio burgalés entre los de Bolo y el Alcorcón. Un partido en el que el Burgos CF perdía 0-2 y consiguió dar la vuelta al marcador con un gran partido que terminó 4-2 a favor del equipo blanquinegro.

Sin embargo, el escenario es radicalmente distinto fuera de El Plantío, donde el Burgos CF es el peor equipo de la categoría. No ha conseguido ningún punto fuera de casa. Los siete partidos que ha disputado a domicilio se cuentan por derrotas, con 5 goles a favor y 17 en contra.

Precisamente, el Burgos CF tendrá en la próxima jornada una complicada salida al campo del Racing de Ferrol, equipo que atraviesa por un buen momento, quinto en la clasificación con 26 puntos. El conjunto gallego es el octavo mejor equipo de la liga en su campo, donde aún no ha perdido, aunque sí ha cedido tres empates en los siete partidos jugados en el estadio de A Malata.