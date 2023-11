Mumo: "El punto de Ferrol es un punto de inflexión"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Mumo valoró muy positivamente el primer punto obtenido fuera de casa por el conjunto blanquinegro el pasado domingo en el campo del Racing de Ferrol. «Era un deseo que teníamos todos desde hace varias semanas". Añade que "se dio de una manera un poco ‘in extremis’, pero teníamos claro como queríamos afrontar el partido para intentar sacar algo positivo de Ferrol, que es un equipo muy difícil. Se afronta la semana muy distinta».

Era el primer punto, por lo que la satisfacción de la plantilla era evidente. Según Mumo, "teníamos que ser realistas. No nos estaban saliendo las cosas como queríamos fuera de casa. Se habían dado resultados muy negativos y lo principal era cambiar la dinámica, poder sumar, costase lo que costase". En su opinión, este resultado "es un punto de inflexión y nos da fuerza mental a todo el grupo».

Sobre el cambio táctico del equipo en Ferrol, con una defensa de cinco, el centrocampista del Burgos CF indica que "es un aspecto que maneja el cuerpo técnico. Los jugadores hacemos trabajo mental para poder afrontar el partido de forma en que dé igual que sea en casa o fuera. Los resultados estaban siendo muy distintos y lo principal era cambiar esa dinámica».

El próximo rival, el Andorra, tiene un estilo de juego muy definido, según Mumo. "No van a cambiar su manera de jugar. Son un muy buen equipo. Han hecho cambios, pero han incorporado jugadores de mucho talento. Tienen una idea muy clara y no hay nada más peligroso que un equipo necesitado".

Sobre la forma de jugar del Andorra, "Se dice muy rápido lo de que todo el mundo sabemos cómo juega, pero realmente, practican un fútbol en el que hay muchísima movilidad por parte de todos los jugadores y plasman su juego donde creen que están las debilidades del rival. Hay que afrontar el partido como lo hemos afrontado siempre en casa».

Respecto a su situación en la plantilla, apunta que "desde el primer día noté la confianza depositada en mí por parte del cuerpo técnico e incluso del club y es algo que se agradece. Al jugador le da mucha fortaleza mental y física para poder afrontar los partidos como uno lo desea».

Además, el centrocampista tiene una relación muy estrecha con el club en su cambio como jugador. "es un placer haber crecido junto al club. Imagino que también he crecido como futbolista porque estoy en unos registros muy distintos a cuando llegue, en cuanto a división y a manera de juego, pero prefiero que me digan cómo ven mi evolución desde fuera. Intento no ponerme techo y sigo trabajando cada día. Ojalá se sigan dando los resultados y se dé un crecimiento mayor».