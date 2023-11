Fer Niño: "Si queremos mirar hacia arriba en vez de hacia abajo tenemos que estar todos unidos"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El delantero del Burgos CF Fer Niño lamenta el empate ante el Andorra en casa, aunque apela al trabajo para seguir adelante. «Todos queríamos la victoria. Salimos al campo a ganar, con un plan de partido bastante claro. Y personalmente, me fastidió bastante no ganar porque tuvimos ocasiones claras, pero no pudimos materializarlas. Estamos un poquito tristes por el empate, pero hay que seguir trabajando como siempre hemos hecho».

En su opinión, el resultado en El Plantío es consecuencia también de los planteamientos de los equipos visitantes, que saben que es un campo complicado. «Los equipos que vienen a El Plantío saben que es un campo durísimo, aún no hemos perdido. Saben que somos muy fuertes (en El Plantío) y sí que nos esperábamos un planteamiento así del Andorra», apunta.

Sobre el ritmo del partido, respecto al que surgieron críticas, el jugador del Burgos CF indica que «somos un equipo que cuando podemos vamos a presionar arriba y a intentar robar en campo contrario". No obstante, "sí que es verdad que el Andorra es un equipo diferente en la categoría. Si vas a presionarle arriba te hacen mucho daño. Ellos lo que quieren es que tú los presiones para salir con el balón jugado y creo que si volviéramos a jugar mañana contra el Andorra haría el mismo planteamiento».

Ve incuestionable la comunión con la afición, después de que se oyeran pitos, que iban dirigidos al rival, el pasado sábado. «Fue un malentendido. La unión que hemos tenido con la afición es lo que nos ha permitido no haber perdido todavía en El Plantío. Si queremos conseguir objetivos bonitos, mirar hacia arriba en vez de hacia abajo, tenemos que estar todos unidos».

Respecto al próximo partido, contra el Amorebieta, recordó que «llevamos tres partidos sin perder y vamos ahora a jugar contra el Amorebieta tras un empate ante el Ferrol, que nos quita de esa dinámica pesada de tantos partidos perdidos fuera de casa». En este sentido, «creo que contra el Amorebieta vamos a encontrarnos un partido difícil, pero podemos sacar cosas buenas».

Sobre el Amorebieta, Fer Niño indica que no hay partido fácil en esta competición. «En Segunda División, pocos partidos fáciles vamos a encontrar. Aunque no vengan en buena racha, son peligrosos. Los equipos necesitados son los que más peligro tienen. Esos son los que te pueden hacer un lío en cualquier momento. Y aunque no les hayan acompañado los resultados tienen un gran equipo que me gusta bastante. Va a ser un partido durísimo, muy largo y que se va a decidir por detalles».

Considera clave la contundencia en defensa. «Si fortalecemos la defensa, mantienes tu portería a cero y consigues meter un gol, ganas el partido. En el fútbol lo que vale es ganar. Para eso, si es necesario ser más defensivo fuera de casa, bienvenido sea».

Sobre su racha goleadora, el delantero del Burgos CF asegura que «todos sabemos que, por suerte o por desgracia, los delanteros vivimos del gol. Fue un momento de alegría para mí, de coger confianza tras dos partidos seguidos marcando y para el equipo haber sacado ese punto es Ferrol es vital».