Bolo: “El tramo final del año es un gran reto para demostrar que somos capaces de todo”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo, afronta el partido contra el Amorebieta -domingo, a las 21.00 horas, Lezama- con optimismo tras una buena semana de trabajo. «Ha sido una buena semana. Hemos tenido la suerte de recuperar a Raúl, ya está con el grupo. Todos estamos muy contentos de tenerlo otra vez con nosotros y queremos que vaya recuperando sensaciones. Uno más que sumamos a la causa», por lo que solo «tenemos la baja de Esteban, que sabemos que es larga, pero el resto están todos ‘ok’».

Respecto al partido jugado el pasado sábado en El Plantío ante el Andorra, Bolo cree que el equipo hizo un buen trabajo y que pudo ganar. «Siempre que vamos a jugar un partido vamos con la ilusión de conseguir los res puntos. Seguimos pensando que en el partido del Andorra tuvimos oportunidades para hacer algún gol y habernos llevado el partido. Pero enfrente hay un rival que tiene sus armas y las sabe utilizar. Nosotros tenemos que estar atentos para intentar contrarrestarlas. Tuvimos oportunidades para intentar ganar el partido, no estuvimos acertados y al final te tienes que conformar con un punto», señala.

Respecto al próximo rival, Bolo indica que es un equipo rocoso, como los conjuntos vascos. «Como todos los equipos vascos, es un hueso duro. Conocen muy bien lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien y va a ser un partido complicado". No obstante, añade que "siempre digo lo mismo, no tenemos que mirar las dinámicas ni situaciones en la clasificación porque esta liga es muy complicada y todos los equipos tenemos nuestras armas. Si sabemos utilizarlas bien, nos ayudarán a estar más cerca de la victoria". En este sentido, prevé que el Amorebieta "querrá hacernos un partido difícil, con mucho ritmo, con centros, estrategia. Es un equipo que defiende bien. El típico equipo vasco porque son muy competitivos y tienen muchísima ilusión esta temporada. Vienen de hacer dos muy buenos partidos contra dos muy buenos rivales. El otro día pierde fuera de casa, pero tuvo muchísimas oportunidades. No tuvo el acierto de meterlas y al final pierde, pero hizo un gran partido ante un gran rival".

El técnico del Burgos CF considera fundamental la solidez en defensa ante el Amorebieta. "«Vamos a intentar ser sólidos, no conceder y defender bien nuestra área, ser fuertes en el área contraria y cuando tengamos nuestras oportunidades, materializarlas". Recuerda que en "el último partido fuera de casa jugamos con tres centrales. El otro día contra el Andorra hubo momentos en bloque bajo donde también nos pusimos en algunas situaciones en línea de tres y es una opción que estamos valorando. Entre hoy y mañana tomaremos la última decisión".

Para Bolo, el encuentro que disputaron ambos equipos en pretemporada no tiene ninguna validez para el choque del domingo. «La pretemporada es para coger ritmo. Creo que los dos equipos hemos cambiado bastante, incluso de jugadores y sistemas. Cada equipo ha evolucionado y creo que va a ser un partido diferente y no lo podemos tener de referencia", asegura.

Respecto al tramo final de año, el entrenador del Burgos CF indica que "sabemos que cuando jugamos en casa estamos más cómodos. Para equipos como el Burgos, la fortaleza es en casa, con su gente y su afición. Cuanto más unidos estemos en todos los estamentos del club, afición, jugadores, prensa, todo en general, más fácil va a ser conseguir los objetivos y claro que nos gustaría jugar en El Plantío estos partidos. Ha tocado así y es un gran reto para demostrar que somos capaces de todo".

El mercado de invierno, Bolo, tiene en su agenda pedir un algún refuerzo. "Los entrenadores siempre pedimos. En verano ya lo hice y el club hizo el máximo esfuerzo posible para que estuviéramos contentos y ahora en un mes se va a abrir un nuevo mercado. Todos los equipos tenemos que estar atentos y todos los entrenadores pedimos. Veremos si central o lateral o extremo".

No se quiso olvidar de la Copa, que el conjunto burgalés disputará contra el Arenteiro el 6 de diciembre a las 16.00 horas. "También tenemos la Copa, que estamos muy ilusionados, y tenemos enfrente un rival muy duro que en su campo hace muy bien las cosas, pero nuestra ilusión es pasar y jugar un partido de Copa en El Plantío, con nuestra gente. Estoy encantado con los jugadores que tengo, la implicación y como miran siempre hacia delante, pero sí es cierto también que vamos a necesitar algún jugador más para que nos ayude hasta final de temporada, y más con la lesión de Esteban", indicó.