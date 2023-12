El Burgos aspira a cerrar la primera vuelta imbatido en casa

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Partido marcado en rojo en el calendario de los dos equipos burgaleses que militan en la Segunda División el que se disputa en la noche de este sábado (21:00h) entre el Burgos CF y el CD Mirandés en el estadio municipal de El Plantío.

Un encuentro que promete emoción con todos los alicientes posibles, deportivos y extradeportivos, y que, lamentablemente, ha debido ser declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia debido a los precedentes por parte de individuos violentos que aprovechan la excusa del fútbol para generar conflicto. Una vergüenza de comportamiento que no se termina y que esta temporada está dejando muestras dentro y fuera de Burgos.

A sabiendas de esta situación, el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, evitó dar realce a esos comportamientos y, sencillamente, hizo un llamamiento a «disfrutar del partido» en el plano futbolístico. «Espero y deseo que las dos aficiones disfruten de su equipo, que haya respeto, que cada una anime a su equipo y que sea un buen día de fútbol, que no tengo ninguna duda de que va a ser así». Es más, el técnico blanquinegro tuvo un guiño con los verdaderos aficionados que respaldan incondicionalmente a su equipo y resaltó que «estamos encantados con la respuesta de nuestra afición».

Una de las gradas de El Plantío repleta de aficionados.TOMÁS ALONSO

«Ir a Galicia y ver a gente que nos estuvo arropando en Arenteiro, la verdad es que es de agradecer. Siempre nos sentimos arropados por la afición», agregó, convendido de que ese respaldo también se va a manifestar en el derbi ante el Mirandés.

El entrenador rojillo, Alessandro Lisci, por su parte, reconoció que la hinchada del Burgos le parece «una afición muy sana, muy buena, que ayuda muchísimo al equipo. Siempre hay una minoría que se tiene que pasar, pero pasa en todas las aficiones del mundo. Entonces no hagamos que una minoría sea la afición del Burgos».

El técnico italiano admite que « todas las veces que he estado ahí, me ha encantado muchísimo el ambiente del plantillo y espero que la afición del Burgos, y no tengo dudas, se dedique a animar a sus jugadores, que lo hacen muy bien y le aportan muchísimo».

Lisci también reflexionó en la previa por el caso de Gabri y su escupitajo que el jóven jugador jabato ha pagado con una sanción disciplinaria a la vez que era sometido a un linchamiento en redes sociales. En ese sentido el técnico italiano quiso poner un poco de cabeza en la situación porque «no me parece normal que un chico de 20 años tenga que sufrir eso» y argumentó que «si queremos de verdad salvar el talento, pues empecemos a castigar las provocaciones como la gente que salta, porque el reglamento está puesto», proponía.

Admitía también que Gabri se había equivocado, pero sostiene que «no es el único que se ha equivocado y todos los focos han ido hacia Gabri. Así que mucha tranquilidad y espero que este fin de semana, todo el mundo esté concienciado en este tema porque es muy importante», reflexionó.

Al Derbi motivados

El Burgos CF llega a este partido sin necesidad de motivación extra, ya que un derbi es de por sí un aliciente para cualquier jugador, como recordaba Bolo en la previa, y con la ventaja de haber podido realizar rotaciones de la plantilla en la eliminatoria de Copa ante el Arenteiro.

Bolo señala, además, que ese partido ha servido igualmente para que jugadores que están realizando un buen papel en los entrenamientos pero carecen de una continuidad o de minutos en Liga puedan reivindicarse.

El técnico vasco mencionó a Álex Bermejo, pero también a Álex, Kevin, Andy, Raúl o Ander como ejemplo de que «todos están preparados para ayudar al equipo en cualquier momento». «Al final solo pueden jugar 11 y intentaremos acertar y que el equipo consiga los tres puntos.

Sabemos que con cualquier inconveniente llegará alguna lesión, crucemos los dedos que no lleguen, pero al final la liga es muy larga y tienen que llegar. Las sanciones tendrán que llegar también porque hay jugadores con cuatro amarillas y el equipo está demostrando que todo jugador que sale a jugar rinde y que está preparado para ayudar al equipo a conseguir sacar los resultados adelante», aclaraba el entrenador blanquinegro.

El Mirandés, por su parte, llega tocado de la eliminatoria que le apeó de la Copa y espera contar con el aliento extra de los 400 aficionados rojillos que podrán asistir a un partido cuya clave para Lisci es mantener el «corazón caliente y la cabeza fría».

En este derbi «la gestión de emociones, de los minutos clave del partido» será fundamental, explica, « porque sabemos que ahí van a haber momentos en los cuales hay que tocar a sufrir cuando te empiezan a meter 2-3 centros seguidos que se enciende todo El Plantío y ahí tenemos que estar fuertes y muy mentalizados.

Y luego llevar el partido a lo que queremos nosotros y adaptarnos cuando el partido esté donde quieran ellos, porque ninguno de los dos creo que va a ser capaz de hacer un partido de controlarlo 90 minutos. Entonces que cuanto más tiempo posible se juegue a lo que queremos nosotros y cuando estemos en momentos de ellos ser capaces de adaptarnos y solventarlos», razonó el míster del conjunto rojillo.