“Soy ambicioso y quiero que el equipo siga progresando”

El Burgos CF afronta el fin de año con otra salida, esta vez ante el Espanyol, uno de los conjuntos fuertes de la competición. El entrenador del conjunto blanquinegro, Jon Pérez Bolo, destaca la dificultad del partido. «Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy potente, llamado a estar arriba en la tabla y conseguir el ascenso". En este sentido, "todos los partidos en Segunda División son muy parecidos, independientemente de quien esté en frente. Las claves siempre van a ser las mismas; ser fuertes en ambas áreas, ser agresivos cuando vayamos a atacar. Tenemos una forma de trabajar y ver el fútbol y es lo que vamos a intentar plasmar en cada partido".

Uno de los datos que destaca el técnico es que el Espanyol no ha perdido en ninguno de los 11 partidos en los que se ha puesto por delante en el marcador. «Los datos están ahí y hay que utilizarlos para lo que hay que utilizarlos. Yo no me fijo en ellos porque las rachas están para romperse y me centro en preparar bien a mi equipo y que tenga las cosas claras para sacar sus virtudes a relucir. Intentaremos ir a por el partido», señala.

Respecto al cambio que ha imprimido el técnico Luis Ramis, Bolo apunta que "hemos trabajado el partido viendo los encuentros con Ramis de entrenador. Tenemos las cosas claras y así se lo vamos a explicar a nuestros jugadores. Siempre que hagas un buen partido te acercas a conseguir el objetivo. Si no lo haces, tienes muy complicado puntuar".

Una de las facetas en las que destaca el Espanyol es el juego aéreo, pero Bolo avisa que es un equipo que destaca en otras facetas del juego. "Todas las virtudes del rival son aspectos a tener en cuenta, pero nosotros somos un equipo que defiende bien el área y sobre todo en las últimas jornadas estamos manteniendo la portería a cero. Esa es nuestra misión", indica.

Añade que "sabemos que son muy fuertes, no solo en remates de cabeza, sino en todas las facetas del juego. Pero no vamos a estar temerosos". A lo que apunta que "tenemos que jugar nuestro partido y lo mismo que nosotros vamos a darles información a nuestros jugadores de lo que se van a encontrar, lo va a hacer Ramis. Seguro que tampoco estarán cómodos de enfrentarse al Burgos. Nunca hay que tener miedo a nadie. Respeto sí".

Obtener un buen resultado ante el Espanyol sería una gran forma de terminar el año y de cerrar la primera vuelta en una buena posición en la liga. "Vamos en camino de hacer una muy buena primera vuelta, pero la temporada consiste en jugar 42 jornadas. Tenemos que estar contentos con la evolución del equipo. En los proyectos hay que tener paciencia, hay que poder trabajar con tranquilidad y estoy encantado desde el primer día que llegué aquí. Ojalá seamos capaces de llevar este proyecto a buen puerto y que el equipo siga creciendo», explica.

Se muestra satisfecho con la evolución del equipo, que sumó contra el Cartagena su segunda victoria fuera de casa. "Son datos positivos. Desde el primer día tenemos las cosas muy claras y seguimos trabajando de la misma forma", apunta.

Afirma que sobre los objetivos "soy ambicioso y quiero que el equipo siga trabajando más y siga progresando más. Cuando un entrenador llega tiene ilusión y ganas de trabajar, pero cuando se va lo más importante es que deje un poso en los jugadores. Que cuando acaben la temporada se sientan mejores, porque eso es que las cosas han salido bien y lo colectivo habrá salido bien. Queremos mejorar día a día, aprender junto al equipo y que seamos capaces de mejorarlos individualmente, porque eso dirá que el equipo ha sido mejor".

Sobre si el regreso de Elgezabal, tras cumplir un partido de sanción, puede influir en que haga una defensa de cinco, el técnico del Burgos CF indica que "el otro día el equipo también defendió muy bien y optamos por la línea de cuatro. Valoraremos lo que hacer y lo más importante es que esa decisión que tomemos sea la más acertada".