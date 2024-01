Kévin Appin: “Disfruto donde pueda ayudar al equipo”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El centrocampista del Burgos CF Kévin Appin quiere pasar página tras la derrota en Leganés y pensar solo en el choque en El Plantío contra el Albacete del próximo domingo, a las 18.30 horas. Reconoce que "nos quedamos un poco decepcionados con el resultado después del inicio de partido que hicimos". Asegura que "hicimos muy bien las cosas, llegando al área contraria y creando peligro", pero "después vino el primer gol que nos hizo daño y más tarde el segundo que nos hundió un poco".

Respecto a la polémica suscitada por el segundo gol de Leganés, que según el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, no debió subir al marcador por haber una falta previa, el jugador de Martinica considera que no hay que entrar mucho en ello. "Personalmente no lo vi. Son decisiones del árbitro. No tenemos que molestarnos por ello. No hay excusas y hay que seguir hacia adelante", apunta.

Sobre el Albacete, el jugador del Burgos CF reflexiona que "cada temporada es diferente. Me acuerdo de un Albacete del año pasado, contundente, futbolísticamente muy bueno". En la actual temporada, "les está costando un poco más, pero queda mucho todavía y pueden hacer muchas cosas para subir de nuevo". Por ello, recomienda que "nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, sin mirar lo que hacen ellos, intentando conseguir puntos. Vamos a trabajar y preparar la semana como lo hacemos siempre, intentando dar lo mejor para ganar este partido".

Respeto a su mayor presencia en el once, Appin indica que "el míster decide y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, jugar y escuchar sus directrices. Estoy jugando bastantes minutos últimamente e intento aportar el máximo al equipo. Estoy escuchando lo que el míster me pide e intento hacerlo bien".

Señala con sinceridad que "para tener minutos tengo que merecerlos. Si hasta ahora no había jugado tanto tiempo es porque no lo merecía. El míster es el que manda". No muestra predilección por su posición en el campo. "Disfruto donde pueda ayudar al equipo. Si el míster un día decide ponerme de extremo, haré lo máximo para hacerlo bien. Si es de mediocentro, de medio defensivo, de media punta, donde me toque porque los que están jugando ahora lo están haciendo muy bien. Estoy acostumbrado a moverme mucho en el medio del campo y no tengo una posición favorita", señala.

Destaca el cariño de la afición. "Es verdad que por donde he pasado siempre lo he pasado muy bien con la afición. Cuando juego intento dejarlo todo en el campo. No me pueden querer todos y si no lo hacen intentaré que sea lo contrario dejándolo todo en el campo", asegura. En el caso de El Plantío, "nos están animando a todos y esperamos que vengan a ayudarnos contra el Albacete porque somos el Burgos CF y necesitamos el apoyo de la afición siempre".

Sobre los objetivos del equipo, Appin apunta que hay que ser ambiciosos. "Nunca dejo de imaginar lo que podría ser, siempre pensando en lo mejor. Luego viene la realidad. Quedan muchos partidos y aunque acabamos de perder contra el primero y nos quedamos a distancia, todavía queda mucho. Sí, es posible conseguir algo más para nosotros".