Bolo: “A ambición, ilusión y ganas no nos puede ganar nadie”

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, apuesta por seguir con la motivación activada a pleno rendimiento contra el próximo partido del domingo, a las 18.30 horas, en El Plantío, contra el Albacete. Sobre la aspiración a entrar en el play-off, el técnico vasco apunta que "la ilusión y la ambición, no soy quién para quitársela a nadie. La plantilla tiene las cosas muy claras y esas cosas son el hacer un partido muy serio contra el Albacete y conseguir los tres puntos". No obstante, avisa que "mirar lo que pueda pasar en junio es un poco arriesgado. Hay que vivir el día a día y esta categoría e muy igualada. A ambición, ilusión y ganas no nos puede ganar nadie".

En lo más inmediato, el partido contra el Albacete, Bolo, quiere recuperar la senda de la victoria en casa. "Después de caerse, esta plantilla siempre se ha levantado. Nos fuimos con sensaciones un poco agridulces, pero pensamos que hicimos muchas cosas bien y alguna que hicimos mal nos costó el partido. Hay que quedarse con las buenas y no cometer esos pequeños errores".

Sobre el rival, el entrenador del Burgos CF señala que "sabemos que tenemos que sacar nuestras virtudes y sabemos cómo podemos tapar al Albacete. No quiero hacerle el trabajo a Rubén, que es muy buen entrenador y me va a tener muy bien estudiado". Es un equipo con potencial, asegura Bolo. "Esta liga es muy igualada y los pequeños detalles son los que determinan donde te sitúas en la clasificación. He visto al Albacete y creo que tiene menos puntos de los que merece. Es un equipo muy bueno y bien trabajado". Se trata de un bloque que "tiene muchísimo peligro en la parte de arriba, pero no está teniendo suerte de cara a gol y por eso no está en la posición en la que merece estar".

El técnico podrá contar con Dani Ojeda para este partido. "Salvo los lesionados Esteban y Raúl, el resto ya está disponible. Dani ya ha entrenado con el grupo esta semana y si no sucede nada estará en la convocatoria. Tiene muy buenas sensaciones".

Confirmada la cesión de Joni Montiel, el técnico vasco indicó que "la propiedad y la dirección deportiva está trabajando muy duro para reforzar el equipo, porque estamos muy cortos de efectivos". Añade que "sabemos que van a llegar y la paciencia que hemos tenido estos días hay que seguir teniéndola. Estamos esperando que se solucione todo porque no solo depende del Burgos CF".