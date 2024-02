Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Unai Elgezabal considera primordial que el Burgos CF siga siendo un equipo fuerte en El Plantío. Recuerda que el choque de ida contra el Racing de Ferrol, al que el Burgos CF recibe el domingo, a las 21.00 horas, supuso un cambio de tendencia al ser el primero en el que el conjunto puntuaba fuera de casa.

“Ya vimos en el partido de ida. Para nosotros fue un punto de inflexión, puntuamos por primera vez. El Racing de Ferrol es para mí uno de los equipos revelación de esta temporada, son muy competitivos y así lo refleja la clasificación. Pero nosotros queremos seguir siendo fuertes aquí, con nuestra gente y sacar los tres puntos en casa una vez más”, señala.

El capitán del conjunto blanquinegro destaca que el rival "es un equipo competitivo en todas las líneas, no solo el once inicial, sino también toda la gente que sale del banquillo. Es un equipo muy equilibrado y ha hecho grandes partidos contra todos los equipos a los que se ha enfrentado, incluidos nosotros".

Esto hace que "conociendo sus virtudes tenemos que encarar el partido de la mejor forma posible y buscar los tres puntos, aunque sabiendo que va a ser un partido muy complicado”. Sobre el césped de El Plantío se podrá al mejor equipo en casa frente a uno de los mejores conjuntos a domicilio. “Hoy en día cada partido es muy bonito de ver. Todo el mundo se juega cosas, para bien, para mal, para salir de abajo, para meterse arriba… Ellos son un equipo que está haciendo las cosas bien tanto en casa como fuera y nosotros en El Plantío somos muy fuertes. Va a ser un partido precioso para ver".

Añade que "nosotros tenemos toda la ambición del mundo de seguir puntuando en casa, seguir ganando con nuestra gente, hacernos fuertes. Es vital seguir manteniendo nuestra fortaleza en casa, porque luego te permite poder ver y valorar de forma diferente los partidos fuera de casa y mantener la competitividad.

Una victoria, apunta, "sería un punto de inflexión también hacer frente a un equipo que está ahí arriba y ver hasta qué punto somos capaces de encarar el partido y ganarlo para meternos en los puestos altos de la clasificación, que es lo que queremos".

Sobre su situación en el club, recuerda que “he tenido una gran participación durante estos años. Llegué con el objetivo prioritario de devolver al equipo al fútbol profesional. Luego hemos dado varios pasos hacia adelante en cuanto a la estabilidad en el fútbol profesional y creo que seguimos mirando hacia adelante".

En este tiempo, Elgezabal asegura que "creo que he crecido de la mano del club y todavía queda lo mejor de mí, aspiro a mucho más tanto en lo deportivo como en lo personal. Ojalá podamos aspirar a cosas más bonitas. Poco a poco, con calma, pero siempre con mucha ambición”.

No obstante, afirma que es pronto para hablar de su futuro. "Primero hay que ver si la nueva propiedad cuenta con nosotros y qué jugadores quieren mantener. Siempre he dicho que soy muy feliz aquí, estoy encantado, me siento como en casa y ojalá pueda seguir mucho tiempo. De momento, con la llegada de la nueva propiedad, creo que la prioridad del equipo era reforzarse en el mercado invernal. Nos hemos reforzado de maravilla con dos fichajes como los de Joni Montiel y Anderson Arroyo que nos van a aportar muchísimo”.

Sobre las posibles ofertas recibidas en el mercado de invierno, Elgezabal afirma que "estos temas los gestionan mis agentes, pero a día de hoy, todo lo que no sea centrarme en lo deportivo y encarar todo lo que queda hasta el 30 de junio, creo que sería una equivocación por mi parte".

Deja claro que "en ningún momento he valorado salir de aquí, ni en invierno ni en cualquier momento. Hasta que cumpla el contrato voy a estar aquí. Estoy encantado y, ahora mismo, focalizado únicamente en el partido contra el Racing de Ferrol, no pienso en nada más”.

Respecto a su posición en el terreno de juego, el capitán del Burgos CF indica que “lo que intento siempre es sumar, más allá de la posición que ocupe en el campo. Creo que me tengo que adaptar a las necesidades del equipo, a lo que me pida el cuerpo técnico. Los últimos años he jugado mucho de mediocentro, aunque mi posición natural es la de central, donde he jugado toda la vida".

Añade que "jugar en el centro del campo me está aportando nuevos conocimientos, me está ayudando a crecer como jugador. No me gustaría encasquetarme en una posición en concreto. Me encanta competir y ayudar al equipo donde lo demande el entrenador".

Afirma que hay que relativizar haber encajado goles a balón parado, como contra el Elche. "Hay que saber relativizar. Duele encajar ante un equipo que es potente a balón parado porque nosotros también somos fuertes en esa faceta, no solo a nivel ofensivo sino también a nivel defensivo".

Apela a seguir mirando hacia adelante. "Como hacemos siempre, hay que incidir mucho en los errores que hemos cometido, trabajarlos para no volver a cometerlos y volver a esa fortaleza que hemos tenido y que seguimos manteniendo pese al gol encajado contra el Elche”.