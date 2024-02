Sancris: "Vamos a Oviedo con ganas de volver a dar un golpe sobre la mesa como visitantes"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Álex Sancris considera fundamental que el equipo imponga su estilo ante el Oviedo, con el que el conjunto blanquinegro se enfrenta este sábado, en el Carlos Tartiere, a las 16.15 horas. "Ellos aprietan mucho en su campo, pero tenemos que tener nuestra personalidad y nuestra forma de jugar. Si somos capaces de sacar eso nos vamos a traer la victoria", señala.

Considera que el equipo es más fuerte cada vez fuera de casa, por lo que cree que se puede obtener un buen resultado en Oviedo. "Hasta los últimos dos partidos cogimos esa racha de visitantes en los que estábamos jugando bien. Creo que el partido contra el Lega también lo jugamos bien, pero te vas con esa derrota y al final toda la visión del partido cambia".

No obstante, afirma que es necesario dar un paso más fuera de casa. "Pero sí, tenemos que tener un poquito más de personalidad fuera de casa. Aun así, las cosas se están haciendo bien. Es verdad que el partido contra el Elche tampoco estuvimos acertados y no estuvimos bien, pero no es como a principio de temporada que parecía nos costaba mucho tanto jugar como los resultados. Las sensaciones ahora son muy distintas y vamos a ir a Oviedo con las mismas ganas e ilusión. Podemos traernos una victoria de allí y volver a dar un golpe sobre la mesa como visitantes", asegura.

Sobre la situación en la clasificación, la cercanía a los puestos de play off de ascenso a Primera División, Sancris mantiene que el objetivo principal es lograr los puntos que aseguren la permanencia. "Lo valoramos, pero lo primero son los 50 puntos de la salvación. Estamos a once del descenso, que es una gran ventaja, pero primero pensamos en eso. Una vez que consigamos los puntos de la salvación, veremos hasta donde nos da", señala.

Eso no quita para que en el vestuario no se piense en la posibilidad de entrar en el play off. "Hay un grupo fenomenal y un equipazo. Somos los primeros que vamos a querer soñar. Hasta donde nos dé, pero primero con los pies en el suelo para lograr esa permanencia".

Su situación como extremo no resta para para contribuir al sistema defensivo del equipo de Jon Pérez Bolo. "Es algo que siempre he intentado hacer. Me encanta ayudar a los compañeros y ayudar en defensa es necesario, a Borja, Atienza o a quien haga falta. Lo pide el míster y a mí me sale hacerlo. Estoy a gusto porque es innato. Hay veces que por lo que sea duro menos minutos, pero el trabajo está ahí. A veces es por cansancio, otras por decisión del míster. Es verdad que tengo carreras muy largas y me puedo desgastar más que los demás".

Afirma que tiene margen de mejora, "creo que a todos nos queda margen de mejora. Estoy trabajando bien y lo sigo haciendo día a día, pero sí, el mejor Álex Sancris va a llegar". Su progresión en la competición, añade, es "fruto de la adaptación a la categoría. Todo es trabajo en el día a día y ahora estoy con la confianza que me da el míster y el equipo. Eso hace que me salgan mejor las cosas".

Sobre su situación contractual, asegura estar "tranquilo en ese sentido. Estoy a gusto, muy cómodo tanto con el grupo, la ciudad y el club. No tengo ninguna duda de nada y toca seguir".

Sobre los fichajes de Joni Montiel y Anderson Arroyo, el extremo madrileño apunta que "Joni tiene ese último pase que a mí me viene fenomenal, porque puedo tirar desmarques a la espalda o venir dentro. Es un chico que tiene esa cualidad que a mí me viene genial y todo lo que sea sumar en ataque nos va a venir fenomenal".