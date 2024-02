Bolo regresa a Oviedo al frente de un Burgos CF que se marca la misión de seguir puntuando

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Complicada salida para el Burgos CF que se mide este sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere con la misión de seguir puntuando y superar los errores que dieron lugar a las dos derrotas fuera de casa que lleva el equipo en este año 2024.

El entrenador blanquinegro, Jon Pérez Bolo, espera que sobre el césped se vea a un Burgos CF más parecido al que perdió en Leganés que al que lo hizo en Elche, en el que considera el "peor partido de la temporada". En cambio, ante el conjunto madrileño Bolo valora que se realizó un buen partido al que le faltó acierto de cara al gol.

Precisamente esa carencia es la que espera corregir ante un Oviedo del que se fía poco y con la necesidad de cosechar puntos ante el doble compromiso al que se enfrentará el Burgos CF en casa.

Bolo analiza que los tres puntos que se ponen en juego en Oviedo son importantes, pero no decisivos, pero, al punto, reconoce que aunque «no nos gusta mirar más allá del partido más inmediato.

Sí, sabemos que luego vamos a tener dos partidos en casa dificilísimos, porque ya estamos viendo lo que están haciendo y como están sacando los partidos adelante. Pero sí es cierto que, si somos capaces de sacar algo positivo en Oviedo, con la trayectoria que estamos llevando en casa, si la mantenemos, nos daría un impulso importante en la clasificación».

Quienes esperan turno para medirse al Burgos CF en El Plantío son el Sporting de Gijón y el Cartagena, que visitarán el campo municipal en las jornadas 28 y 29, el domingo 25 de febrero a las 16:15h y el sábado 2 de marzo, a las 21:00h, respectivamente.

El objetivo de cara a este desplazamiento es puntuar y para ello «tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión" propone Bolo quien recuerda las ya mencionadas derrotas en este para añadir que en esta categoría " si no haces las cosas bien los rivales te someten". En ese sentido la encomienda está clara y el técnico vasco espera en Oviedo "un poco más de acierto en las áreas para estar cerca de conseguir algo».

Para lograr este objetivo Bolo no apuesta necesariamente por un planteamiento ofensivo ante el Oviedo, sino que anticipan que el once con el que el Burgos CF salte al campo "va a ser muy parecido porque cuando las cosas salen bien no hay que tocarlas". "Tenemos que darle todavía una vuelta, pero sabemos las virtudes que tiene el Oviedo y sabemos dónde podemos hacerles daño", indicó el entrenador blanquinegro que espera "acertar con el once que salga y luego con los cambios para sacar algo positivo de este reto».

Personalidad fuera de casa

Un rédito que también depende de que el Burgos CF despliegue la personalidad que ha puesto sobre el terreno de juego en otros desplazamientos que se saldaron con victoria y, en ese sentido, trata de animar a sus pupilos para que salgan motivados "contra un gran equipo, en un gran estadio y con una afición que nos va a apretar y va a animar a su equipo". "Ahí tenemos que dar ese paso adelante e intentar hacer las cosas bien. Sabemos lo que es esta competición, que si no te acercas a tu mejor nivel es muy difícil sacar algo positivo», recuerda.

No ahorro elogios, como es lógico, Bolo dirigidos a su antiguo equipo ya que «es un gran equipo con una gran plantilla y una grandísima institución con una afición muy grande detrás. Tuve la suerte de estar allí, aunque fue poco tiempo porque el fútbol tiene estas cosas. Los entrenadores vivimos del resultado, no eran buenos y tuvimos que salir.

El Oviedo, uno de los mejores

No salió bien en lo deportivo, pero solo tengo palabras de agradecimiento a la gente de Oviedo y al club, por como pasaron las cosas y el trato que tuvieron con mis hijos. Tuvimos la mala suerte de tener una racha negativa y una experiencia un poco mala en ese aspecto, porque fue mi primera destitución, pero estoy agradecido al trato que me dieron».

A mayores, Bolo analizó que "el Oviedo ha cambiado mucho respecto a la primera vuelta" con la llegada al banquillo de Luis Carrión con quien ha coincidido "cuando éramos futbolistas" jugando uno contra el otro cuando Carrión militaba en el Numancia y en el Cartagena y Bolo en la Ponferradina. "Tenemos muy buena relación", admite Bolo respecto a quien califica como "un grandísimo entrenador" que aplica "una filosofía de juego muy atractiva y ha conseguido desde el primer día implantarla en el Oviedo".

Ese cambio ha convertido al Oviedo, a juicio del entrenador del conjunto en "uno de los mejores equipos de la categoría y por eso está donde está y por eso le ha dado la vuelta a la tortilla". Adicionalmente, Bolo avisa de que los carballones "estarán con ganas de seguir ganando en casa, delante de su gente y es un reto para nosotros el ponerle las cosas difíciles, pero sí que sabemos que va a ser un partido muy complicado".

El Burgos CF viaja a Oviedo con la totalidad de la plantilla disponible a excepción de los dos lesionados de larga duración, Saveljich y Raúl Navarro. Según explicó Bolo, Ander "llevará una protección porque no deja de ser una fractura en un dedo y no está curado al cien por cien, pero sí para jugar».

El Oviedo quiere que el Burgos pague los platos rotos de su derrota en Gijón

Luis Carrión, por su parte, también valoró en positivo la trayectoria del Burgos CF, al que calificó en la previa del partido de este sábado como "un buen equipo", que "hace las cosas bien y son capaces de tener el balón y transitar".

"Conozco a Bolo, jugué con él y sé cómo juega. El otro día hicieron un buen partido ante el Racing de Ferrol y veremos que hacen contra nosotros”, comentó.

El Oviedo recibe al Burgos tras perder en la jornada precedente con el Sporting de Gijón y Carrión tiene claro que "una derrota la queremos arreglar con una victoria".

"Estamos capacitados para sacar puntos y vamos a ir a ganar. Ahora nos vienen rivales de la parte alta y es importante ganar estos partidos. Hay que hacer las cosas bien, es importante este tramo de partidos”, sentenciaba el técnico carballón en rueda de prensa.