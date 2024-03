El Burgos CF golea al Cartagena en el infierno helado de El Plantío

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF demostró de nuevo, y esta vez fue especial por los problemas que generó la nevada, que su idilio con El Plantío está a prueba de cualquier contra tiempo tras derrotar con toda justicia y mérito al siempre peligroso FC Cartagena, que parece haber resucitado de la mano de un viejo conocido como Julián Calero.

El pichichi Curro fue el gran protagonista de la helada noche en el templo burgalés pues fue el autor de los dos goles que sentenciaron a su rival, mientras que Bermejo marcó el tercero en el descuento.

El partido comenzó con media hora de retraso y lo cierto es que a punto estuvo de no jugarse, porque muy poco antes de que se llegara a la hora fijada para su comienzo el céped de El Plantío estaba totalmente tapado bajo un manto de nieve con un grosor considerable, pero gracias a los empleados del club y especialmente a los numerosos voluntarios que se ofrecieron para la dura tarea, cuando Burgos y Cartagena saltaron al tapete apenas quedaban rastros del blanco elemento. Aunque eso, sí el duelo dio comienzo bajo unas condiciones bastante desfavorables.

Ya sea por el muchísimo frío que hacía ya entrada la noche, por el parón o simplemente porque se dio así, el caso es que ni los de Jon Pérez Bolo ni los de un Julián Calero que en su regreso a ´casa´ tuvo que dirigir a los suyos desde la grada al estar sancionado, entraron bien al encuentro y durante muchos minutos se vería un duelo muy plano e incluso aburrido, sin que nadie se decidiera a arriesgar lo más mínimo y siempre demasiado pendientes del aspecto defensivo.

Así lo único reseñable sería un buen intento de Curro al cuarto de hora desde buena posición donde el portro visitante Tomás Mejías saldría vencedor del duelo.

Sin embargo superado el ecuador y poco a poco, el choque comenzó a animarse. A ser más vertical y fluído y especialmente por un Burgos que cada vez circulaba mejor con balón. Un intento de Appin y otro mucho más interesante de de Dani Ojeda tras centro de Arroyo pese a que fue fácil para Mejías, abrieron el partido a una nueva dimensión donde Sancris comenzaba a ser todo un peligro a la hora de generar cerca del área rival.

Así a diez del descanso, Sancris le daba una gran opción a un Dani Ojeda al que el recorte no le salió limpio porque la pelota se le va, pero entonces aparece el goleador Curro para enganchar un remate directo a la red. Un gran gol que ponía en ventaja a los de Bolo.

El tanto hacía justicia a lo visto hasta ese momento e incluso se quedó corto tras lo visto en los últimos compases de la primera, cuando un centro envenenado de Sancris obligó a Mejías a emplearse a fondo y uno más tarde en una jugada de tiralíneas con Dani Ojeda, donde también intervino Sancris, pero que quedó en nada porque el portero visitante Tomás Mejías la sacó sobre la misma línea cuando ya se colaba.

En el reinicio el Burgos no renunció a nada y de nuevo fue mejor equipo que el Cartagena, y no sólo en juego también en actitud y ambición. Los de Jon Pérez Bolo mantuvieron la intensidad de su fuerte desgaste físico en la presión y eso les permitió ahogar a un rival que no tenía pelota y sus acercamientos, como en la primera, seguían siendo muy tímidos. Poco antes de cumplirse el minuto diez se vio la primera intentona reseñable con un Fer Niño que lo probó con desde la esquina del área sin encontar palos.

Al Cartagena no le alcanzaba con algún disparo lejano para sumar algo positivo, como uno de Andy a la hora de partido, y con el correr del reloj iría a peor. Jon Pérez Bolo supo leer los condicionantes de la noche y fue relevando sus piezas con la frecuencia necesaria como para no bajar el ritmo, porque el Burgos siguió mandando y siendo superior en todo momento.

Hasta que en el 70´ el equipo hilvana otra gran acción colectiva inicada de nuevo por Sancris y con un gran centro de Edu Espiau para que el visitante Alcalá la deje muerta en forma de regalo para un goleador como Curro, que hace el segundo.

El partido estaba resuelto y aunque en el 80´ un Jony Montiel que llevaba cinco minutos en el césped se enzarzó en la que no era su guerra y fue expulsado por roja directa, lo que aprovechó Julián Calero para meter un triple cambio que llevó al Cartagena a jugar en campo contrario, nada pudo evitar que el Burgos sumara una nueva victoria ante una parroquia agradecida por lo mucho que su equipo les está dando esta temporada.

Finalmente, la guinda la pondría Bermejo en el último de los ocho minutos de descuento cuando a la carrera recogió un pase a la espalda de la zaga para batir a Tomás Mejías en el mano a mano con un preciosa vaselina.