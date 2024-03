"El Eibar va a ser uno de los equipos que suba directo a Primera"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF llega con el ánimo a tope ante el gran reto que supone visitar a uno de los equipos llamados a optar al ascenso a Primera División, el Eibar. El técnico del conjunto blanquinegro, Jon Pérez Bolo, afirma que "después de las victorias todo es mucho más fácil. Cuando tenemos alguna derrota intentamos que la semana sea parecida, pero cuando ganas se nota".

Lamenta no poder contar con Joni Montiel, expulsado durante el partido contra el Cartagena, y que será un partido muy difícil. "Perdemos a Joni por la sanción y sabemos que vamos a jugar un partido contra un rival muy difícil. Para mí, va a ser uno de los equipos que suba directo a Primera División. Va a ser un reto bonito y tenemos ganas de que llegue el domingo".

Se sigue mostrando muy prudente sobre la posibilidad de que el Burgos CF, con la permanencia asegurada salvo hecatombe. "Si solo nos fijamos en las matemáticas, eso dicen, pero no me voy a salir de mi guion. Partido a partido y día a día. No conozco a nadie que tenga una bolita para adivinar el futuro".

Sí admite que si el Burgos CF sigue con esta progresión se puede hablar de estar en el play off. "Si seguimos esta línea de puntos acabaríamos con esa puntuación que podría hacernos jugar el playoff, pero no nos fijamos en eso. Miramos que tenemos un partido dificilísimo contra el Eibar y vamos a volver a estar arropados por nuestra afición. Nuestro reto y nuestra ilusión es hacer un gran partido que asemeje a lo que estamos consiguiendo en El Plantío".

La prueba del domingo es muy exigente. "Hay equipos que están muy en forma, pero para mí va a ser uno de los equipos que suba directo a Primera División. Sé la ambición de su entrenador y sé lo que quieren. Puede ser que empezaran con dudas, porque cuando llega un nuevo entrenador se necesita un periodo de adaptación", reflexiona.

En la actualidad, "creo que han cogido una velocidad increíble y están jugando muy bien. Sabemos que es difícil, pero hemos jugado contra equipos muy buenos y hemos sido capaces de ganarles".

Sobre las claves para ganar al Eibar, "sabemos que vamos a tener enfrente a un grandísimo equipo, que es intenso y tiene mucho ritmo. Nosotros tenemos que igualar como mínimo esa fuerza, esa intensidad. Debemos defender bien las áreas. Los equipos son muy buenos y tienen sus virtudes, pero también tienen sus defectos, como nosotros. Debemos sacar nuestras virtudes y esconder los defectos".

Es importante acudir al partido con la mente limpia, dejando atrás que el Burgos CF fuera de casa es otro equipo distinto a fuera. "Creo que tenemos que borrar de la mente el que fuera de casa estamos teniendo dificultades, porque a todo el mundo le está costando. Vamos a centrarnos en hacer un buen partido. Me gusta quedarme con las cosas positivas y olvidar lo negativo. Veo al equipo entrenar y quiero ser positivo. Quiero ganar, quiero puntuar, pero si pierdo y soy capaz de dar otra imagen, me iré jodido, pero contento por haber sido lo que queremos", asegura.