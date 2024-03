El Burgos CF se trabajó la victoria pero se tuvo que conformar con un empate

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF no supo apuntillar a un Levante UD muy inferior en la primera parte y que en la segunda sólo jugó a rachas, y pese a que tuvo siempre más fútbol generando más y mejores ocasiones de gol, terminaría firmando un empate no del todo malo pero sin duda de sabor amargo. El equipo de Jon Pérez Bolo mereció la victoria, pero no la consiguió y además gracias a las tarjetas pierde a Fer Niño, Appin y Atienza para la próxima jornada en El Alcoraz ante el Huesca.

Con el césped impecable y unas condiciones meteorológicas muy buenas, el once de Jon Pérez Bolo se presentó ante su parroquia con similar intensidad a la del todo curso liguero y muy fuerte en la presión sobre pelota no tardó en marcar territorio, como hizo Matos en el minuto dos en el primer duelo con su par pegado a línea de banda.

El Levante se sintió incómodo muy rápido y en el cinco el portero foráneo a punto estuvo de regalar en plena salida y en el siete Álex Sancris ya puso a prueba a Andrés Fernández con un disparo desde fuera del área donde también cazó el rechace apurado del guardameta.

Los de Felipe Miñambres apenas tenían pelota y cuando la poseían la velocidad de su circulación era muy lenta, lo que daba el mando sin apenas batalla a un Burgos que con todo y pese a jugar en campo contrario no tendría buenas ideas en ataque hasta llegado el ecuador de la primera.

Cuando en el 22´ el equipo con Matos llegando hasta el fondo gana un córner que Álex Sancris bota de manera estratégica, buscando el primer palo con un balón raso que Dani Ojeda le devuelve y el madrileño tras un rechace de un primer disparo y ante la poca tensión de la zaga levantina, se la acomoda a la diestra y suelta una rosca al segundo palo que enganchada al poste Andrés Fernández no es capaz de parar. Primer saque de esquina y primer tanto para el Burgos.

Como era de esperar el gol recibido no le sentó nada bien al cuadro granota, que en seguida se vio defendiendo su portería del segundo y que cuando se decidió a arriesgar fue castigado, como a la media hora en un saque de esquina a favor donde encajó una contra burgalesa que casi finaliza en la red. De ahí al tramo final el Burgos iría perdiendo control sobre el juego pero no sufrió apuro alguno, el Levante estaba muy lento en todos los aspectos y no generó nada de peligro, porque la que tuvo fue gracias a un resbalón de Matos en línea central en el 35´ que Carlos Álvarez aprovechó para meterle un pase de gol a un Fabricio Santos que en el mano a mano aunque algo escorado la estrelló en el lateral de la red.

Finalmente, los últimos minutos de la primera serían un acoso burgalés otra vez al área granota en toda regla. Se inició en el 39´ cuando Curro recibe en la frontal un balón de Appin para girarse y soltar un disparo pegado al palo que Andrés Fernández sacó a la esquina gracias a una gran estirada, mientras que en el córner el Burgos tendría una doble ocasión todavía más clara donde ni Dani Ojeda ni Aitor Córdoba supieron apuntillar.

SANTI OTERO

En el primer minuto de la segunda el Burgos rozó otra vez el gol y de nuevo con un córner botado en corto donde el disparo de un Curro demasiado liberado se fue lamiendo madera. Los de Bolo volvían a perdonar y a todas luces el marcador resultaba demasiado corto para los méritos contraídos. Un peligro en fútbol, como demostró en el 50´ un Levante que en un saque de esquina en corto, muy protestado y con tarjeta para Arroyo, pudo empatar por mediación de Pablo Martínez, pero Caro lo evitó.

La acción clara animó a un Levante que a la hora no empató de milagro, otra vez a la salida de un córner con un pase de Fabricio Santos que se paseó por línea de gol y ante dos compañeros que no llegaron por centímetros. El Levante estaba en su mejor momento, al poco Fabricio casi marca en una acción en el área de pivote de fútbol sala, y Jon Pérez Bolo realizó un triple cambio dando refresco a sus huestes. El equipo lo notó en seguida en cuanto a ritmo llevando el duelo al barro en lo defensivo, pero también consiguiendo ser veloz en lo ofensivo, pues en el 70´ el recién ingresado Edu Espiau monta una contra en campo propio con un auto pase y una gran galopada para dejar a Bermejo sólo en el mano a mano, pero su remate acaba en el palo y en el rebote Elegezabal llegando desde atrás, sin ángulo y un defensor tapando, tampoco consigue marcar.

El Burgos no remataba a su rival y el Levante le castigó un minuto más tarde en una jugada aislada, pues Brugué recibe dentro del área un gran pase filtrado de Dela y se gira rápido para batir a un Caro que llegó a tocar el cuero.

De seguido Bolo agotaba sus cambios, mientras que Miñambres no había hecho ni uno, y el choque entró en combustión con el Levante crecido y el Burgos sin renunciar a nada. Así en el 77´ el equipo monta otra contra muy peligrosa que tras un despeje termina con un chut lejano de Curro en busca de la escuadra que Andrés Fernández rechazó para el cabezazo de Bermejo que se encontró con la segunda intervención de mérito del portero. Entonces Felipe Miñambres aceptó el reto, hizo tres cambios de golpe de claro carácter ofensivo y en seguida los suyos tuvieron el segundo en un contragolpe muy bien montado por Brugué.

Curro se lamenta de una oportunidad perdida,SANTI OTERO

El final sería un ida y vuelta tan entretenido como angustiante por momentos por el buen nivel que ahora exhibía el Levante, aunque un Burgos valiente no se echaba atrás y en el tramo final tendría ocasiones inmejorables.

La primera en el 85´ cuando Curro lo volvía a intentar con un disparo mordido que terminó en la esquina; mientras que en el 87´ Edu Espiau dejaba a Curro con opciones pero Andrés Fernández, sin duda el mejor de los granotas, se marcaba otra intervención salvadora.

Pero estas no serían las últimas paradas, porque en el 93´ Joni Montiel primero y Curro en el rechace tampoco pudieron batir a un Andrés Fernández superlativo convertido ya en héroe de los suyos.