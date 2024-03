Espiau: "Vamos a seguir con la ambición de siempre"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El delantero del Burgos CF Edu Espiau analiza la situación del equipo antes del próximo encuentro de los blanquinegros, que visitan este domingo al Huesca. El empate ante el Levante dejó un sabor amargo por los méritos que hizo el equipo para ganar. "Es verdad que estábamos un poco cabizbajos después del empate, porque sentíamos que habíamos hecho un buen partido y tuvimos muchas ocasiones como para llevarnos los tres puntos, pero es verdad que nos enfrentábamos a un buen rival que hizo las cosas bien", señala. No

No obstante, "venimos en buena dinámica y hay que afrontar los partidos que quedan de la mejor manera y jugando como el otro día vamos a conseguir las victorias que queremos".

Insiste en que el empate en casa "es un palo porque jugamos bien, pero tenemos una buena dinámica que nos permite estar bien, contentos y con ganas de sacar los tres puntos en el siguiente partido".

La lucha por el ascenso está ahí, con el equipo metido en zona de play off, pero el delantero del Burgos CF prefiere ir partido a partido. "No éramos candidatos cuando empieza la liga. Trabajamos día a día y desde el principio el objetivo era la salvación, que ya está ahí. Ahora tenemos que seguir a lo nuestro y si surge la posibilidad la vamos a luchar. Seguiremos haciendo nuestro trabajo intentando sacar los partidos", recuerda.

Respecto a esta situación en la clasificación y las aspiraciones del equipo, Espiau admite que "sería de tontos decir que no, pero nosotros no vamos a cambiar. Vamos a salir a ganar y ver cómo llegamos a la recta final".

En la liga Hypermotion "está todo apretado, si pierdes un partido te pones décimo y si ganas te colocas segundo. Vamos a seguir con la ambición de siempre y semana tras semana veremos dónde estamos colocados. Si llegamos a la recta final con opciones de luchar por algo bonito sería fantástico".

Sobre el momento que atraviesa el Huesca, apunta que "sabemos la dinámica que llevan, pero nosotros tenemos que fijarnos en nosotros. Estamos haciendo buen trabajo, creando muchas ocasiones de gol, y así conseguiremos un buen resultado allí".

Un choque al que el equipo burgalés llega con bajas. "Tenemos una plantilla muy completa que trabaja día tras día y al que le toque jugar lo va a dar todo. Están en buena dinámica, pero nosotros también y como siempre, vamos a ir a por la victoria", asegura.

Sobre su relación con el gol, reflexiona que "a los delanteros siempre se los mide por el gol. Yo me siento bien y estoy haciendo buen trabajo con lo que me pide el míster".

Afirma que "es cierto que en un partido tuve una ocasión que no convertí y me vine abajo, pero la ayuda del club y de mis compañeros me dio ánimos y me hicieron ver que el trabajo que hago sirve al equipo. Estoy contento y lo que importa es que el equipo gane y tiremos para arriba".