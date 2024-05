Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El empate del pasado sábado en casa ante el Amorebieta dejó cierto sabor amargo que se alivió con los resultados de la jornada. Por ello, el jugador del Burgos Grego Sierra sostiene que sigue habiendo las mismas ganas por entrar en el play off, antes del partido contra el Zaragoza del próximo domingo, a las 18.30 horas, en La Romareda.

«El ambiente sigue siendo el mismo. Sabemos que el otro día se nos escaparon dos puntos, pero aun así sabemos que quedan cinco partidos y estaremos ahí hasta el final. Tenemos que seguir en esta línea. Tenemos un partido muy importante en Zaragoza y vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos», destaca.

Insiste en el mensaje de día a día. «Cuando llegan estas jornadas, ya lo sabemos, los equipos de arriba se suelen dejar puntos y los de abajo empiezan a ganar. Creo que tenemos que mantener la mentalidad y encontrar el equilibrio», afirma.

El Zaragoza es un rival complicado, por estar en una situación media, sin opciones de play off, pero también sin poder descuidarse. «Todos tenemos nuestros objetivos particulares. Estoy convencido de que el Zaragoza querrá ganar y sumar otros tres puntos, al igual que nosotros tenemos esa espinita de los partidos fuera que intentamos cambiar», apunta.

Añade que «sabemos que es lo que nos puede dar ese plus, ya que en casa estamos siendo muy sólidos y fiables. Todos los de la parte baja han ganado o puntuado, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino, intentar sumar los máximos puntos y lo que sí tengo claro es que tenemos capacidad para hacerlo».

El reto pasa por ganar fuera de casa, la gran asignatura pendiente del Burgos CF y fundamental en esta fase decisiva de la temporada. «Hay que ganar. Sabemos que tenemos dar ese paso adelante. Muchas jornadas no lo hemos conseguido, pero eso no quiere decir que no lo hayamos intentado o no estamos intentando dar con la tecla. Esta semana no va a ser menos y lo vamos a seguir intentando», afirma.

Insiste en que «seguimos en una situación privilegiada y esta semana hemos recortado un punto. Nos tenemos que quedar con lo positivo e ir con la mentalidad adecuada. Estamos en una situación en la que queda muy poco como parar a lamentarse de los puntos no conseguidos y el foco debe estar en los 15 que quedan».

En este sentido, «espero un partido difícil. Todos los que he jugado allí han sido complicados. Con una afición que aprieta muchísimo y complicada. Es un equipo que empezó muy bien y luego ha tenido sus fases, pero viene de ganar al Huesca y empatar contra el líder. Espero un partido muy competido, difícil y en el que necesitaremos estar concentrados los 90 minutos y evitar los errores que nos están penalizando».

Afirma que hay detalles que corregir. «En los dos últimos partidos nos hacen dos goles en dos o tres minutos. Hay que solucionarlo. Esos errores te permiten aprender y no hay mal que por bien no venga. Ya estamos en alerta y me quedo con la parte positiva de haber sido capaces de ponernos por delante».

Recuerda que «en Miranda estábamos haciendo un muy buen partido y eso es lo realmente difícil. Solucionar los pequeños errores es más fácil. Ahora hay que tratar de evitarlos y que no vuelva a pasar. El equipo está mentalizado, estamos todos a una y somos una familia espectacular sin otra cosa en mente que ganar en Zaragoza».

Sobre su situación en el equipo asegura que «estoy muy bien. Muy comprometido con el equipo y entiendo que la temporada tiene fases de todo tipo. Pero cuando tienes un objetivo colectivo y está por encima del individual, disfrutas mucho más de todas las situaciones».