“Queremos darle una alegría a la afición para seguir soñando”

El Burgos afronta este viernes la primera de sus cuatro finales para estar en el play off ante el Eldense. El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, cree que la equipo llega “bien, después de una victoria todo se ve mejor, pero hay que estar tranquilos. Intento que los jugadores y la afición se vengan un poco arriba, pero siempre con tranquilidad. Sabemos lo que cuesta estar arriba, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y trabajar día a día de la misma forma. No sabemos hasta dónde podemos llegar, pero ojalá sea muy lejos. Hay que evitar que esto sea una montaña rusa y tenemos que mantener la cabeza fría para tomar buenas decisiones”.

Sobre cómo llega el Eldense, Bolo avisa que su situación en la tabla no debe llevar a engaño. “Llevamos varias semanas hablándolo. El calendario y las dinámicas de cada uno es algo que tenemos que mantener apartado ahora, ya que todos nos jugamos mucho y sabemos lo difícil que es esta categoría y lo complicado que es sumar de tres si no hacemos las cosas bien. Debemos ser un Burgos CF fiable, que ataque y defienda bien las áreas, que sea solidario, que corra, que llegue a las ayudas… Es un partido complicado, como venimos diciendo de cada jornada de esta temporada, porque es una competición muy difícil e igualada", apunta.

Añade que "a falta de cuatro partidos lo que queremos todos los equipos es ganar para conseguir nuestros objetivos y, aunque el CD Eldense no venga en su mejor momento, nos plantearán un partido difícil y nos obligarán a dar nuestra mejor versión”.

Sobre el equipo que entrena el extécnico del Burgos Fernando Esteve, Bolo indica que “sabemos cuáles son sus virtudes. Tienen jugadores de mucha calidad, con mucha experiencia en la categoría. Estoy convencido de que Fernando Estévez también nos tiene estudiados al máximo, que sabe nuestras virtudes y que va a intentar que no salgan a relucir. Nosotros tenemos preparado un plan de partido, pero también tenemos que estar preparados para variar según se desarrolle el encuentro para poder ganar el partido”.

Afirma que “cada partido es una batalla. Cada entrenador pone a sus soldados de una forma para intentar hacer daño al rival. Está claro que en cada partido nos gustaría tener el máximo de oportunidades posibles para anotar, porque cuantas más oportunidades, mayor probabilidad de marcar gol. Vamos a seguir la línea de la temporada de intentar crear muchas oportunidades, pero delante hay un rival que va a intentar llevarse el partido también”.

Sobre las posibilidades de llegar con posibilidad de jugar el play off, “lo decíamos hace tiempo. Llegar a los últimos partidos con opciones de lograr algo grande era muy importante, ya que significaría que llegaríamos a este tramo salvados. Que los objetivos que nos marcábamos a principio de temporada estarían cerca. Hemos conseguido llegar hasta aquí con opciones, pero todavía no hemos conseguido nada. Tenemos que ganar el partido del viernes para dar un paso más, pero no será fácil porque ellos también se juegan mucho”.

El equilibrio es fundamental para Bolo. “Tenemos muy buenos jugadores de ataque que están haciendo una gran temporada. Los buenos jugadores se pueden adaptar a cualquier posición y creo que lo están demostrando. Buscamos un equilibrio en el once porque tenemos otras bazas dentro del equipo y hay que valorar muchas cosas para intentar colocar a los jugadores en la mejor posición posible para que nos ayuden a ganar los partidos, que es lo que todos queremos. Durante la semana, los entrenamientos nos ayudan a ver quién está mejor, quién puede aportar más de inicio o saliendo desde el banquillo… Por eso decía lo de las batallas. Cada entrenador elige como posicionar a sus soldados y muchas veces los que entran desde el banquillo son los que ganan los partidos”.

Jugar en casa es una ventaja para el entrenador del Burgos CF. “Para todos es una motivación extra lo que pasa antes de los partidos, el ambiente que hay durante y el apoyo tras el final. El otro día contra el Racing el recibimiento fue increíble y mañana queremos volver a vivir esa sensación espectacular para poder devolverle a la afición todo lo que nos da en el campo y conseguir los tres puntos" asegura. Añade que "queremos darles una alegría y que sigan orgullosos de nosotros para que puedan seguir soñando, pero esto es muy largo y, aunque solo queden cuatro partidos, queda mucho por trabajar y por conseguir. Ojalá al final de la temporada podamos lograr nuestro objetivo y celebrar con la afición algo grande”.