Córdoba: "Vamos a apretar los dientes estas dos últimas semanas para poder irnos con una buena sensación"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del Burgos CF Aitor Córdoba apela a agotar todas las posibilidades mientras matemáticamente se pueda aspirar a estar en el play off de ascenso, a pesar de que a falta de dos partidos para que termine la liga la esperanza de que suceda es mínima. Lo hace antes del último partido de la liga en casa este domingo, a las 18.30 horas, con el Tenerife.

«Mientras haya posibilidades matemáticas vamos a seguir creyendo. Somos conscientes de que está difícil y no dependemos de nosotros, pero nosotros solo nos centramos en el partido del domingo, en conseguir los tres puntos y hacernos con la victoria. A posteriori, ya veremos los resultados que se dan y si seguimos con vida o no», señala.

Una victoria en casa haría justicia a una temporada prácticamente impecable en El Plantío, donde los blanquinegros sólo han perdido un partido, contra el Eldense. «Llevamos una temporada muy bonita y queremos seguir con esa racha, aunque se rompió contra el Eldense. Somos conscientes de que va a ser un partido muy, muy difícil. El Tenerife nos ha puesto las cosas muy complicadas cada vez que nos hemos enfrentado a ellos y tenemos que hacer muchas cosas bien. Intentaremos plasmarlo en el campo para volver a conseguir los tres puntos», sostiene.

Reconoce que el equipo ha tenido en su mano haber dependido de sí mismo para estar en el play off. "Se nos han presentado bastantes oportunidades que no hemos sido capaces de sacar adelante, pero creo que para conseguirlas ha habido un trabajo detrás muy, muy grande. Las oportunidades nos las hemos ganado nosotros solos", señala.

Añade que "en momentos clave quizás no hemos dado con la tecla y no hemos sido capaces, pero no hay que desmerecer lo que hemos ido haciendo. Son momentos puntuales que nos tocan bastante. Entiendo que para el aficionado, la gente del club, la plantilla, son momentos jodidos, pero nos centramos en volver a retomar las buenas sensaciones en casa y ya veremos qué resultados se dan y que circunstancias tenemos en la última semana".

Tras la derrota en el descuento en Andorra, el entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, habló del cansancio que acumula el equipo a lo largo de la temporada. Al respecto, Córdoba asegura que «te mentiría si dijera que estoy igual de fresco que en la primera jornada. Pero esto pasa todos los años, a todos los equipos y todos los jugadores. Es algo a lo que tenemos que adaptarnos y seguir dando el máximo aquí en los entrenamientos para llegar en la mejor forma física. No creo que sirva de excusa porque todos los equipos hemos jugado 40 jornadas".

Sobre el rival, el jugador del Burgos CF asegura que es "un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles todos los enfrentamientos. Sin irnos más lejos, en la primera vuelta, con un jugador más desde la última jugada de la primera parte, no fuimos capaces no solo de aguantar el resultado, sino que nos metieron dos goles".

Sobre su nivel de juego, "es un equipo con las cosas muy claras y que viene haciendo las cosas muy bien, tiene jugadores de muchísima calidad, por lo que nos esperamos un partido muy muy complicado". Le gustaría despedirse de la temporada en casa con una victoria. "A nadie le gusta perder. Con los resultados que llevábamos en casa no encadenábamos dos derrotas desde hacía mucho tiempo. La plantilla tiene ganas de volver a encontrarse con la victoria y más ante nuestra gente, ya que el último día no fuimos capaces y había mucho en juego. La plantilla tiene muchas ganas de volver a apretar y conseguir tres puntos", indica.

Al margen de si el equipo entra o no el play off, Córdoba cree que se tiene que acabar la temporada en la mejor posición posible. "Sabemos que el playoff es muy difícil y solo nos centramos en el domingo. Después ya veremos qué situación queda. Aparte de eso, no solo el club podría conseguir más dinero por la posición, sino que para todos los jugadores no es lo mismo acabar el séptimo o el octavo que el decimotercero. Te da un prestigio personal que para todos es importante", comenta.

No quiere hablar del futuro todavía hasta que no termine la temporada. "Todo el mundo piensa en la situación individual, pero quedan dos partidos y sería un error pararnos a pensar en lo personal. Tiraríamos por la borda el trabajo de mucho tiempo y ya habrá tiempo de pensar en eso. Hay que centrarse en el Tenerife que será muy complicado. Vamos a apretar los dientes estas dos últimas semanas para poder irnos con una buena sensación", sostiene.