El Burgos CF se aleja un poco más del sueño del play off

El Burgos CF no fue capaz de puntuar ante un Andorra con pie y medio en Primera RFEF. A los locales solo les valía la victoria para seguir soñando con la permanencia y la consiguieron en el último minuto de un encuentro en el que siempre pusieron más ganas que los burgaleses. El equipo de Jon Pérez Bolo, por su parte, se mostró bien plantado en defensa durante todo el choque, pero le faltó intensidad ofensiva durante toda la primera mitad. Solo en algunos tramos de la segunda parte apretaron los castellanos, que dispusieron de tres ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador.

Tenía que salir a por todas el Burgos CF y Jon Pérez Bolo puso desde el inicio toda la carne en el asador, alineando a Curro junto a Sancris, Montiel y Fer Niño en el once titular. Sin embargo, el Andorra, al que solo le valía la victoria para seguir soñando con la permanencia, no estaba dispuesto a ponérselo fácil a los visitantes y desde el pitido inicial se hizo con el control del partido. Los locales tenían la posesión del balón ante un Burgos bien plantado atrás que protagonizó la primera ocasión del partido en el minuto 5, en una gran jugada de Álex Sancris que conseguía despejar Ratti. A partir de ahí, sin embargo, eran los locales quienes presionaban en busca del gol, generando sensación de peligro en un saque de falta de Molina, o un remate de Bover desde el interior del área que se iba demasiado alto. Tenía que emplearse a fondo la defensa del Burgos, que solo conseguía inquietar en el minuto 19, con un remate de Dani Ojeda que se iba por encima del larguero. Trtataban los de Jon Pérez Bolo de dar un paso adelante y Fer Niño protagonizaba una nueva llegada en el 23, adelantándose a la defensa local, aunque sin acabar de concretar la jugada. Tampoco Elgezabal conseguía rematar con éxito un pase de Aitor Córdoba a la media hora de juego.

Pero lo cierto era que a los visitantes les faltaba intensidad en ataque y su aventura aventura en el área contraria duró bien poco. El Andorra conseguía volver a hacerse con el balón y encerraba a los visitantes en su campo. Lo intentaban todo los locales, aunque tenían muchos problemas para superar la defensa de un Burgos muy bien plantado en defensa. Una buena triangulación entre Vilanova, Vilà y Molina a punto estaba de conseguirlo, peor0 la zaga burgalesa conseguía desviar el balón a córner. Tampoco fallaba Caro, que en el minuto 37 conseguía cortar un pase de Jandro para Scheidler. Y ya en el minuto 43 era el propio Scheidler el que sí conseguía llegar a un centro de Vilà dentro del área, pero el remate le salió demasiado alto en la última ocasión local de la primera mitad. La del Burgos había llegado en el 40, en un remate de cabeza de Curro que despejaba Vilanova.

La dinámica del partido cambió en la segunda mitad. Unos y otros saltaron al campo mostrando más intensidad en su juego. El tiempo no jugaba a favor de ninguno de ellos, que necesitaban ganar, y las prisas empezaban a acechar. El balón circulaba ahora más rápidamente y los equipos trataban de mostrarse más verticales. El Andorra, el más necesitado de ambos, buscaba sorprender a Caro con balones colgados al área, pero el meta burgalés no dio opciones a los locales, que aunque tenían algo más de posesión, apenas conseguían pisar el área con el balón controlado ni generar ocasiones claras de peligro. El Burgos, por su parte, parecía sentirse cada vez más cómodo en su mitad del terreno de juego y apenas protagonizaba incursiones en campo contrario, salvo en algún contragolpe aislado que no culminaba tampoco con demasiado éxito. Hasta que en el minuto 58 Dani Ojeda tuvo la más clara del encuentro hasta el momento en un pase de la muerte de Curro que no consigue rematar del todo bien y repele el meta local. Pero el balón le caía de nuevo al propio Ojeda, que tampoco en el segundo intento conseguía batir la portería andorrana.

La replica local llegaba apenas unos minutos más tarde, en un remate de Sergio Molina que se iba alto. Apretaban los locales ante un Burgos que no conseguía alejar el balón de su área. Hasta cuatro saques de esquina protagonizaron los andorranos casi consecutivos en apenas 10 minutos de partido antes de que los de Bolo consiguiesen alejar el peligro y plantarse en el área contraria para disponer de otra ocasión clarísima, esta en botas de Álex Bermejo, que en el minuto 70 pudo hacer el 0-1, pero su remate desde el interior del área tocaba en el palo y se paseaba por delante de la portería local. Tampoco Edu Espiau conseguía abrir la lata ya en el 81, en un mano a mano ante el meta local en el que acabó enviando alto.

Apenas quedaba tiempo y el Andorra se desesperaba, lanzándose con todo en busca del gol. El partido se volvía loco en su recta final, con continuas idas y venidas, pero sin ocasiones claras, hasta que en la última jugada del partido Jon Karrikaburu conseguía batir a Caro y daba al Andorra tres puntos de oro para evitar, por ahora, el descenso de categoría.

FC ANDORRA - BURGOS CF, 1-0

FC Andorra: Ratti, Álex Pastor, Adrià Vilanova (Álex Calvo, 79´), Diego González, Martí Vilà (José Marsa, 79´), Alejandro Orellana, Rubén Bover (Álvaro Martín, 74´), Sergio Molina, Aurelien Scheidler (Jon Karrikaburu, 64´), Julen Lobete, Iván Gil.

Burgos CF: Caro, Borja González (Edu Espiau, 75´), Aitor Córdoba, Elgezabal, Anderson Arroyo, Miguel Atienza, Joni Montiel (Ricoy, 88´), Álex Sancris (Ander, 88´), Daniel Ojeda (Álex Bermejo, 60´), Curro, Fer Niño (José Matos, 75´).

GOLES: 1-0 (94´) Jon Karrikaburu.

ÁRBITRO: Milla Alvendiz (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Jandro Orellana, Martí Vilà; Elgezabal

CAMPO: Estadi Nacional d´Andorra.