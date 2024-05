El Burgos CF empata ante el Tenerife y se condena a otra temporada en Segunda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Se quedó el Burgos sin opciones de pelear por el play off en la última jornada. Necesitaban los de Jon Pérez Bolo ganar, y que el Oviedo perdiese en su feudo ante el Andorra. No sucedió ni lo uno ni lo otro. El Oviedo ganó 3-0 y el Burgos no pudo pasar del empate a uno ante el Tenerife en un mal partido de los de Bolo, que solo tuvieron opciones al inicio y en los últimos compases ante un rival que, con muy poco, les arrebató cualquier opción de seguir soñando.

Al Burgos solo le servía ganar, amén de esperar que el Oviedo perdiese, para seguir soñando. Sabían los de Jon Pérez Bolo que no valía especular y ya en el minuto 3 dispusieron de la primera gran ocasión del encuentro en una internada de Montiel, con balón al punto de penalti para que rematase Sancrís, demasiado alto. Tampoco el Tenerife, sin nada que perder, estaba dispuesto a verlas venir y apretaban los canarios, aunque sin generar ocasiones claras.

Sí lo hacía de nuevo el Burgos en el minuto 7, en un pase en profundidad de Aitor Córdoba desde la derecha para que Borja la colgase al área, donde Fer Niño remataba con la rodilla, también por encima del larguero.

Tras ese buen arranque, sin embargo, el juego del Burgos fue bajando de revoluciones y el partido se igualó, con más centro campismo y menos llegadas a las áreas. No fue ya hasta el minuto 21 cuando llego la más clara, de nuevo para los locales, en un remate de cabeza de Aitor Córdoba que obligaba a lucirse a Tomeu Nadal para desviar el balón a córner.

En el saque de esquina fue Atienza el que conseguía rematar, pero tampoco encontraba puerta.

Como otras tantas veces esta temporada, la falta de pegada estaba condenando a un Burgos que genera, pero al que le cuesta mucho ver puerta. Mucho más rédito sacó el Tenerife de sus llegadas al área y en la primera ocasión clara de que dispusieron, los canarios se adelantaron en el marcador.

El gol, de penalti, nacía en un centro de Roberto López sobre Sergio González. Intentaba despejar el balón Mumo, pero ponía antes la bota el jugador del Tenerife y la patada del burgalés la recibía el visitante. No lo dudaba el colegiado, que señalaba la pena máxima. Y detenía Caro el lanzamiento de Enric Gallego en primera instancia, pero mandaba repetir el colegiado al considerar que Borja González entraba antes al área.

Ya en el segundo lanzamiento, le adivinaba la intención de nuevo Churripi a Enric Gallego, pero este ponía el balón a la escuadra, lejos del alcance del meta local.

Aparecían entonces los nervios en las filas de un Burgos al que le costaba ahora salir con el balón controlado ante la presión del Tenerife, que pudo ampliar distancias en un remate de Enric Gallego con la zurda que se iba fuera en el 37. Seguía el Burgos nervioso, precipitado y muy desordenado y a punto estuvo de encajar el segundo en los últimos minutos de la primera mitad.

Primero en un saque de falta que remataba Williams, obligando a lucirse a Caro, que poco después sacaba el balón de la línea de gol.

No mejoró la situación en el inicio del segundo tiempo. Desde Oviedo llegaban noticias del gol de los asturianos que dejaba sin opciones a un Burgos que seguía perdido en el campo, sin ideas y perdido ante un Tenerife que protagonizaba un par de llegadas casi sin querer. No esperaba más Bolo y en el 55 daba entrada a Matos y Bermejo.

Lo intentaba el primero de ellos apenas un minuto después de entrar al campo, con un balón sobre (Curro o Fer Niño) que no llegaba al remate. Poco después era el otro cambio, bermejo, el que lo intentaba con une internada por la izquierda, por donde no había profundizado el equipo local hasta ese momento, aunque sin éxito. Lo intentaban de nuevo por la izquierda los burgaleses con un centro en profundidad para Curro, que la cuelga rasa pero no encuentra rematador.

La primera clara, sin embargo, fue para el Tenerife en el 63, con un balón de Teto sobre Nacho Martínez, que remataba escorado al primer palo obligando a lucirse a Caro.

La tuvo el Burgos en el 65, en un saque de falta que acabó en córner y que a punto estuvo de colarse en un cabezazo en segunda instancia de Álex Bermejo, pero acabó sacando un defensor bajo palos.

No mejoraba el juego del Burgos con el paso de los minutos. Se mostraban demasiado estáticos los de Jon Pérez Bolo, que no daban la sensación de poder remontar el partido ante un Tenerife que tenía más balón y le ponía más corazón que los locales.

Lo intentó al Burgos a la desesperada en la recta final del encuentro para empatar en el 86 en un centro de Dani Ojeda desde la derecha que colgaba al segundo palo, donde remataba Fer Niño en boca de gol. Paraba el portero visitante en primera instancia, pero Jeremy Mellot acababa colando el balón en su propia puerta. Insistían los locales en busca de la victoria, con más corazón que cabeza y sin éxito ante un Tenerife que tampoco hizo ya demasiado.