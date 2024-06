El Burgos CF se despide de la temporada con un empate en Alcorcón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF no pasó del empate a domicilio ante un descendido AD Alcorcón en un duelo de muy bajo ritmo competitivo y los de Jon Pérez Bolo echan el cierre a una temporada notable pero sin conseguir la mejor puntuación del equipo en Segunda División, pues para ello se necesitaba sumar la victoria. Ninguno de los dos se jugaba nada verdaderamente importante y ese aspecto se reflejaría desde el primer minuto hasta el último de un encuentro bastante plano no exento de ocasiones, donde sirva como resumen que no se vería ni una sola cartulina.

En una tarde soleada en tierras madrileñas y con el debut liguero de Loïc Badiashile bajo palos, el once ideado por Jon Pérez Bolo saltó al césped del Santo Domingo animoso en la presión y con una propuesta ofensiva muy vertical, lo que le permitió generar peligro muy rápido con robos al rival en salida de pelota. Así en el 4´ Ander Martín lo probaba desde lejos con un gran disparo abajo que se fuera por poco y antes del diez tras recuperación sobre Javi Lara la jugada terminó con un disparo de Fer Niñó que se fue muy cerca de la escuadra. Eso sí, a un Alcorcón con ganas de agradar a su parrquia después de consumarse el descenso, entre medías también le alcanzó para responder con Víctor García en una acción idéntica a la de Martín pero incluso más peligrosa porque lamió madera.

Superado el ecuador del primer tiempo el Burgos tenía algo más de pelota y la trataba un poquito mejor que su rival, pero sus ideas para elaborar los ataques en estático no eran buenas ante un Alcorcón replegado y las dos ocasiones que sumó no fueron producto de su buen juego. La primera fue una falta inmejorable en la frontal provocada por Curro Sánchez en el 19´ donde Joni Montiel no acertó. Y la segunda y más clara hasta el momento en el 21´ después de otra pérdida local en salida donde el Burgos pilló desordenado y sin tensión defensiva al conjunto amarillo, pero Fer Niño con todo a favor estrelló su disparo raso cruzado en el palo. Después el ritmo de juego siguió bajando y, sin goles, se entró en el tramo final de la primera parte con una igualdad algo artificial porque el Burgos estaba siendo mejor y generaba más, pero los madrileños sin hacer casi nada y muy poco toque también habían logrado presentarse en el área blanquinegra con mucho peligro en un par de contras donde el último pase no encontró rematador por centímetros.

Tanto el entrenador local Mehdi Nafti como Bolo movieron sus banquillos en el descanso, pero eso no evitó que la espesura del final del primer tiempo se reprodujera en un reinicio igual de plano donde tampoco ayudó el parón provocado por la torcedura que sufrió el recién ingresado Elgezabal en el primer balón que tocó. El cuadro blanquinegro rebajaba peligrosamente su nivel de tensión y en el 53´ con enrome facilidad ante el mal repliegue burgalés tras pérdida el local Fede Vico combinaba ocn un Dyego Sousa que desde buena posición no perdonaba el gol. El descendedido Alcorcón Mehdi Nafti se adelantaba en el marcador para alegría de su sufrida parroquia.

El Burgos no se reactivaría hasta al filo de la hora cuando visto el panorama Bolo realizó un triple cambio, pero la cosa pudo ser peor porque en el 57´ Dyego Sousa pudo hacer el segundo con un remate desde muy cerca y sin oposición tras pase de Morillas, pero su testarazo fue demasiado flojo y centrado como para superar a Loïc Badiashile. La entrada de piernas frescas y ánimo renovado le perimitió al Burgos retomar el dominio robando fácil, acaparando posesión y jugando cerca del área madrileña ante un Alcorcón con mucha cara nueva en su once titular al que el cambio de ritmo no le sentó nada bien. Intervino de nuevo Mehdi Nafti y los suyos se estiraron sacando un par de centros laterales de mucho peligro ante el bajo perfil competitivo del encuentro, pero Mumo, Bermejo y Edu Espiau le habían dado otra prestancia al equipo y en el 74´ en una jugada más propia del fútbol sala, con mucho jugador alfarero mirando en defensa, Álex Sancris apuntillaba el empate.

Sería mucho decir que la igualada rompió el partido, pero sin duda el duelo entró en su fase final mucho más abierto y no sólo para un Burgos que tuvo un par seguidas para la remontada, también para un Alcorcón que en el 79´ pudo marcar en un remate franco de Obieta finalmente desviado, o en el 86´ cuando Dyego Sousa le robó la cartera al defensa en el área y se lió de mala manera malogrando una ocasión clarísima. Todavía habría más llegadas de mayor o menor peligro, incluso Bolo volvió a dar una oportunidad al canterano Lucas Ricoy y éste lo intentó un par de veces con ambición, pero al final el marcador no se movió y Alcorcón y Burgos se repartieron los puntos.

AD ALCORCÓN - BURGOS CF, 1-1

AD Alcorcón: Jesús Ruiz; Eric Callís, Javier Castro, Babín, Morillas; Víctor García (Iker Bilbao, 46´), Javi Lara (Israel García, 80´), Fede Vico (Jaime Garrido, 87´), Artola (Koldo Obieta, 71´); Jacobo (Dyego Sousa, 46´) y Juanma.

Burgos CF: Loïc Badiashile; Arroyo, Córdoba (Elgezabal, 46´), Grego Sierra, Ander Martín; Álex Sancris (Lucas Ricoy, 84´), Atienza, Joni Montiel (Mumo, 58´), Dani Ojeda (Álex Bermejo, 58´); Fer Niño (Edu Espiau, 58´) y Curro Sánchez.

GOLES: 1-0 (53´): Dyego Sousa. 1-1 (74´): Álex Sancris.

ÁRBITRO: González Díaz (Asturiano) y en el VAR Fuentes Molina (Valenciano). No hubo tarjetas.

CAMPO: Santo Domingo.