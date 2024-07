«Aún faltan muchísimos días de mercado, estoy tranquilo»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Aún queda mucho tiempo para fichar en el Burgos CF, a pesar de que han sido más las despedidas que las bienvenidas, pero la pretemporada acaba de empezar y el director deportivo del conjunto blanquinegro, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, se muestra tranquilo y optimista. «Por situaciones contractuales tenemos que hacer más movimientos en este mercado, pero yo estoy muy tranquilo», señala. El director deportivo hizo este primer balance tras el inicio de la pretemporada en la presentación del nuevo portero del Burgos CF, Ander Cantero, que llega al equipo burgalés procedente del Racing de Ferrol.

Michu recuerda que «aún faltan muchísimos días de mercado. Estamos bien posicionados en las primeras opciones que queremos y cuando nos surge una oportunidad como la de Ander la cerramos en poco tiempo».

No ve como una frustración la marcha de determinados jugadores. «Entendemos que el fútbol es así. Ha habido compañeros que se han ido porque el mercado es así. Antes que futbolistas son personas y tienen temas familiares y contractuales con los que no hay ningún problema. Siempre he tenido claro que el que quiera estar aquí va a estar y nosotros estaremos encantados con él. Y que desee estar en otro equipo hay que respetarlo», indica.

Insiste en que «el Burgos está muy bien posicionado en el mercado y creo que la semana que viene podremos cristalizar alguna». y apunta que los jugadores ven «qué es jugar de visitante en El Plantío, solo hemos perdido un partido en casa en toda la temporada. Ven desde fuera que es un club que está creciendo y que tiene una propiedad nueva con la mira en primera División, aunque siempre con los pies en el suelo. Eso en el mercado y los chicos que estamos intentando convencer lo valoran muy positivamente».

Sobre los jugadores que se han ido, «solo tenemos palabras de agradecimiento, porque han dejado todo por la camiseta del Burgos CF. Y solo puedo darles las gracias y desearles la mayor de las suertes, menos cuando jueguen contra nosotros». Respecto a la renovación de uno de los jugadores franquicia, Curro Sánchez, el director deportivo del Burgos CF afirmó que «es uno de los futbolistas más cotizados de la categoría, hemos sido capaces de unirlo a nuestro proyecto para las próximas tres temporadas. Es un chico que nos da un salto de calidad. Son 24 goles en dos temporadas. El gol en Segunda es muy difícil de encontrar y se paga».

«Fichaje sencillo»

Ander Cantero se mostró muy satisfecho de su llegada al Burgos CF tras la «confianza» que le transmitió Michu. «Sentí las ganas de que viniera a un proyecto en el que se ve que las cosas se están haciendo bien y en el que hay ambición», afirmó. «Todo eso hizo que decidiera venir aquí y estoy muy contento desde el primer día porque la acogida ha sido muy buena. Estoy muy agradecido y tengo ganas de hacer una buena pretemporada y estar a tope para ganarme la confianza del cuerpo técnico y pelear desde el primer día», añadió.

Señaló que ha sido«un fichaje sencillo». Explicó que «mi primera opción fue escuchar al Racing de Ferrol porque es lo que sentía después de la confianza que me habían dado». Afirmó que «allí trabajamos muy bien y en todo momento el Racing de Ferrol sabía mi situación, pero entró el Burgos y desde la primera vez que hablé con Michu me transmitió esa confianza. Me hizo ver que es un proyecto ambicioso y para mí también es importante la cercanía a mi casa, Pamplona».

Aseguró que su llegada al Burgos CF es para dar un paso más en su carrera deportiva. «Pienso que viniendo aquí voy a progresar. Esa ambición y esas ganas de querer mejorar desde la humildad y el trabajo son algo con lo que me identifico y para mí fue bastante sencillo. Vengo a darlo todo desde el primer día de entrenamientos».

Un contrato de tres años es también una buena razón para venir. «Qué mejor que una estabilidad cerca de casa, de mi día a día y mis amigos. También porque vengo a un club en el que cuando contacté con excompañeros como Miki o Ati me transmitieron lo bien que se están haciendo las cosas, lo bien que se está trabajando, las buenas instalaciones que hay o el buen día a día». Destacó que un futbolista «valora todo esto». A eso se añade ver que «el club quiere que estés aquí y quiere que crezcas con él y confía en tus capacidades. Te conoce personalmente y cree que encajas en el perfil que buscan y luego el día a día para mí es primordial».

Sobre su primera semana de trabajo, «me he encontrado un club asentado en la categoría y que tiene unas instalaciones acordes a ella. Para mí es primordial el día a día y poder tener esas facilidades que pueden parecer poco importantes desde fuera porque solo importa el domingo o las victorias». Se mostró convencido de «tienes más opciones de ganar si tu día a día es bueno y tienes todas esas facilidades para entrenar o tienes a los mejores profesionales alrededor para sacar el mayor rendimiento».