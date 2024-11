El Burgos CF sigue convaleciente: "No hemos salido de la UVI"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos CF sigue aún en un proceso de recuperación de su identidad. El técnico del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, señala que “estamos en déficit de puntos, esto es así. Los tres puntos conseguidos son importantes, pero no es suficiente. No hemos salido de la UVI, el proceso tiene que llevarnos a mejores resultados. Una victoria no sirve, vamos a Valencia a por los tres puntos”.

El entrenador del conjunto blanquinegro hace un balance de la semana después de la primera victoria en liga, antes del partido del domingo, a las 18.30 horas, ante el Levante, en Ciutat de Valencia.

Ramis indica que ante el equipo del exentrenador del Burgos, Julián Calero, “tenemos que hacer un gran partido, ceñirnos al plan, no cometer errores… Hay que ir al límite en todas las situaciones. Cosas claras, adaptación a cada momento del partido, y en esa exigencia hay que situarse al más alto nivel”.

El domingo tendrá un equipo muy rocoso. “El Levante está muy bien trabajado, y tiene mucha capacidad. Si tienen ese dinamismo, si sus jugadores se expresan, no es casualidad su situación. Con todo, la segunda división es muy igualada y nos sentimos capaces de seguir creciendo, y manejarnos bien", asegura.

Insiste en que “esas líneas de base hay que mantenerlas, y tenemos que seguir en ese sentido competitivo. El equipo sabe que no hay otro proceso. Somos capaces de competir a muy buen nivel, lo jugadores quieren y pueden hacerlo”.

En cuanto al trabajo de esta semana, Ramis destaca que "recuperamos a David y a Ian, Íñigo ha evolucionado bien. Licha se nos cae por un tiempo. Con todo, tenemos en la cabeza soluciones, válidas y de jugadores que ya han ocupado esa demarcación. Son cosas con las que hay que contar, la exigencia de la competición es alta y esto pasa habitualmente”.

Sobre Navarro, apunta que “Raúl tiene molestias, tiene una lesión puñetera y que da mucha guerra. La evolución no es siempre la misma, necesita paciencia, mucho trabajo, y estaremos apoyándole para que vuelva cuanto antes. Los que regresan están para entrar en la convocatoria y van a estar con nosotros”. Y en el caso de Lisandro, "puede rondar algo más de un mes. Nos iremos, como mínimo a ese tiempo. Yo he tenido esa dolencia y ahora toca parar. Es resultado del trabajo de alta competición”.

Las claves de la recuperación pasan por que “tenemos que exprimirnos en todas las facetas del juego, sumar más registros que nos ayuden, también a balón parado. Sobre lo defensivo, es obvio que, si nos hacen dos goles fuera de casa, es difícil sumar. El registro colectivo va a mejorar, tenemos que seguir insistiendo ahí”

Apunta que “el equipo ha hecho méritos para mejorar registros en áreas, pero hay que seguir siendo contundentes. Hemos demostrado cosas, y buscaremos que no se escapen detalles importantes”.

Copa

Sobre el emparejamiento con el Marbella en la Copa del Rey, Ramis hubiera preferido un desplazamiento más cercano. “Me hubiera gustado un destino más cercano en Copa. Estamos estudiando las opciones para trazar los desplazamientos y los descansos. Habrá cambios, aunque le daremos mucha importancia a todo. Iremos con el mejor plan posible que la competición nos permita. Iremos con todo, le daremos mucha importancia, el mensaje es muy claro”.

La cantera será importante en este encuentro. “Llevaremos a varios jugadores de la cantera, hay opción de quedarnos en Valencia antes de la Copa, necesitaremos en ese caso más efectivos. No sólo por eso, pueden ayudarnos con su nivel en cualquier contexto. Las oportunidades están para ellos”.