Pipa: "Nuestra ventaja emocional es jugar en casa"

El Burgos CF recibe en casas este domingo, a las 14.00 horas, al Deportivo, un equipo que llega en una situación muy similar en la clasificación, con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona de peligro.

El defensa del conjunto blanquinegro Gonzalo 'Pipa' Ávila avisa que el rival no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta. “Seguramente, encontraremos un Deportivo diferente al que vimos en la ida. Va a ser muy difícil, tenemos que centrarnos en nuestro plan de partido”, señala.

Afirma que cuenta con jugadores diferenciales, pero prefiere poner el foco en el trabajo del equipo. “Yeremay, Mella… Son jugadores desequilibrantes. Pero en nuestra línea de trabajo está el cómo minimizar sus ataques. No nos centramos tanto en ellos, vamos a enfocarnos en lo nuestro”, apunta.

Destaca que el equipo ha crecido a nivel defensivo, lo que ha dado un plus de solidez. “Hemos hecho hincapié en la solidez defensiva, siendo difíciles de superar y tratando de aprovechar las oportunidades. Nuestra meta era ser más efectivos atrás, y ahora toca seguir trabajando para que ofensivamente también demos un paso adelante”, asegura. No obstante, añade que “veníamos de una racha negativa, en la que cualquier detalle nos penalizaba de cara a encajar”.

Incide en que “el equipo es sólido, es trabajador, y está mejorando en sensaciones”, a lo que suma que “la línea de trabajo es muy buena, y queremos completar la semana con una buena actuación el domingo”.

Sin duda, jugar en casa deber ser una ventaja que el equipo tiene que aprovechar. “Nuestra ventaja emocional es jugar en casa, todos los partidos son difíciles. Es un rival que está cerca, queremos buscar los tres puntos en juego, necesitamos a nuestra gente más que nunca”, comenta. E indica que “lo importante es puntuar, seguir sólidos atrás, portería a cero, y que lleguen los datos positivos”.

Sobre su adaptación al equipo, admite que le costó al principio. “Al inicio me costó adaptarme al ritmo, pero me he sentido mejor con continuidad. Me encuentro mejor físicamente, me suelto más, y espero seguir así para sumar minutos y buenos resultados”, asegura.

Es consciente que el mercado de invierno siempre crea estas situaciones de llegadas y salidas. “En todos los vestuarios suceden estos cambios en mercados invernales. Hay movimiento, pero nos lo tomamos como un refuerzo. El que se vaya, el que venga… Somos conscientes de la línea de trabajo, y esperamos que los que lleguen se adapten lo antes posible. No es negativo, hay que adaptarse y seguir en la línea”, señala.