Florian: “Vamos a poner todo lo que hay que poner en el campo para ganar”

El jugador del Burgos CF Florian Miguel analiza la última jornada de liga, en la que los blanquinegros cayeron en El Plantío ante el Deportivo de La Coruña, un partido que dejó un mal sabor de boca. “Estuvimos decepcionados después del partido ante el Deportivo, pero esto sigue y hay que ir a por el próximo encuentro contra el Racing de Ferrol”, señala el jugador.

Recuerda que contra el conjunto gallego terminó la racha de partidos sin perder, pero muestra toda la confianza en el grupo. “Es verdad que contra el Dépor se acabó nuestra racha de partidos sin perder, pero para nada tenemos dudas, seguimos confiando en el equipo, en el sistema del entrenador y en el grupo”.

No obstante, el Burgos CF sigue en una posición difícil, en el puesto 18, con seis puntos por encima del Eldense, que marca el descenso. “No estamos en la mejor posición. Sabemos dónde estamos, pero tenemos mucha confianza en el equipo y trabajamos bien. Lo estamos dando todo por estar más arriba del puesto que ocupamos en la clasificación”, destaca.

El equipo es ahora más sólido en defensa, pero ha perdido gol, según el defensa blanquinegro, algo que está seguro que el equipo va a recuperar. “Al principio de la temporada marcábamos más goles, pero encajábamos más. Ahora somos mucho más sólidos en defensa, pero quizá nos esté faltando algo de gol. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros compañeros de ataque y no tengo ninguna duda de que los goles van a volver porque tenemos jugadores de mucha calidad”, señala.

Por ello, cobra especial importancia el partido del próximo domingo contra el Racing de Ferrol. “El partido contra el Racing de Ferrol es muy importante, pero no podemos obsesionarnos porque queda mucha liga. Si ganamos nos alejamos de la zona baja y vamos a trabajar mucho para conseguir los tres puntos este domingo”, asegura.

Cree que deben aprovechar la complicada situación por la que atraviesa el equipo ferrolano. “Nosotros tenemos que ganar y hay que aprovechar que están atravesando una situación difícil con el reciente cambio de entrenador. Vamos a trabajar bien y a poner todo lo que hay que poner en el campo para llevarnos los tres puntos”.

Añade que “en esta liga es muy complicado puntuar en cualquier campo. Obviamente, es mejor jugar ante un equipo que está tocado ahora mismo que contra el líder, pero no podemos confiarnos y tenemos que ir con todo a por la victoria”.

Sobre la última incorporación de Grego Sierra, Florian Miguel destaca que "nos viene muy bien. Es un jugador que conoce la casa, conoce el club y está disponible para poder participar desde ya. Tenemos mucha confianza en él y seguro que nos va a ir bien”.

Sobre su situación en el equipo, “personalmente, me encuentro muy bien. Físicamente me encuentro bien y me adapto a todo lo que me pide el entrenador. Es el camino a seguir”.