Ramis: "El partido de este domingo es una final"

El partido del Burgos CF con el Racing de Ferrol, este domingo a las 18.30 horas en A Malata, es una final. Así de tajante se muestra el entrenador del conjunto burgalés, Luis Miguel Ramis, de cara a este encuentro.

El Racing de Ferrol afronta este reto con un nuevo entrenador, viejo conocido de la afición blanquinegra, Alejandro Menéndez. “El Racing Club de Ferrol no va a cambiar mucho con respecto a lo que venía siendo, pese al cambio de entrenador. También conocemos a Alejandro Menéndez de muchos equipos en los que ha estado anteriormente. Seguramente nos encontremos algunos cambios, pero estamos preparados para afrontar el partido”, explica Ramis.

No obstante, el cambio de técnico del Burgos asegura que “el Racing Club de Ferrol estará afectado por el cambio de entrenador y por el resultado de la última jornada". Pero, añade, "da igual, porque la Segunda División es una categoría extremadamente competida, por lo que no tengo duda de que ellos van a salir con el cuchillo entre los dientes”.

El conjunto de Ramis ha mejorado en defensa, pero le falta acierto de cara al gol, aunque no debe ser una obsesión, según Ramis. “Tenemos que mejorar en la eficacia, pero sin perder de vista otros aspectos del juego. Tenemos que encontrar el equilibrio y mejorar todas las fases de juego. Estamos generando muchas ocasiones de peligro, pero nos está costando hacer gol", afirma.

En este sentido, "confiamos plenamente en nuestros jugadores de ataque y creemos que van a afinar su puntería porque han demostrado en ocasiones que tienen la calidad y son capaces”. Y la derrota del pasado domingo ante el Deportivo está olvidada. “La derrota del otro día nos dejó la decepción del momento, pero ya está. El equipo generó mucho más que el rival y concedió muy poco. El resultado es lo más importante, pero no puede empañar el trabajo del equipo. Esta semana hemos trabajado en corregir errores y estamos mentalizados en conseguir la victoria en Ferrol”, señala.

Está convencido de la trascendencia del partido del domingo. “Ya sabemos que la palabra final tiene múltiples definiciones en el fútbol, pero está claro que el partido del domingo ante el Racing de Ferrol es una final", reflexiona Ramis.

Queda mucha liga y "no es el último partido, pero sí es muy importante para nuestras aspiraciones. El partido nos va a enfrentar a un rival directo y, si ganamos, podremos alejarnos bastante de la zona de descenso, que es nuestro principal objetivo ahora mismo”.

Ramis no considera que hay ansiedad en el grupo. “Los nervios no son buenos, pero no es un aspecto que me preocupe para este partido. El equipo está preparado y lo lleva estando desde hace muchas semanas. Estamos a un nivel competitivo bueno", comenta.

Cree que el equipo está preparado. "No nos creemos más que nadie y menos que nadie, somos un equipo maduro y con los conceptos bien asentados, por lo que, más que ponernos nerviosos, todo esto puede ayudarnos a crecer durante el partido”.

El último fichaje, Grego Sierra, está listo para jugar. "Ha entrenado perfectamente. Desde que estuvo disponible ha estado trabajando con el grupo. Está asimilando conceptos y adaptándose a sus compañeros, pero contamos ya con él para el domingo”.

En cuanto a Mimbaca y Raúl Navarro, el entrenador del Burgos CF explica que "han entrenado esta semana con normalidad, aunque tienen todavía que retomar el ritmo de competición. Sabemos que es complicado ponerse al 100% físicamente en sus casos. Ponerse al nivel de exigencia de esta competición no es fácil y requiere de paciencia. Vamos a ver como reaccionan a las sesiones que nos quedan antes del partido y veremos si están al 100% para el partido del domingo”.

Ramis no se muestra preocupado por las entradas o salidas del equipo. “El mercado no me genera estrés ni preocupación. Sabemos que siempre surgen problemas que hay que solucionar y lo afrontamos con naturalidad", apunta.

En su opinión, "los fichajes requieren procesos largos y sabemos que la dirección deportiva está trabajando al máximo para que puedan llegar refuerzos lo antes posible, pero el mercado es complicado y tenemos ser paciencia hasta el último día”.