El Burgos busca aprovechar las flaquezas del Sporting de Gijón

El Burgos CF afronta este sábado (16:15h) un exigente duelo a domicilio ante un Sporting de Gijón necesitado de puntos y en horas bajas con sólo una victoria en sus últimos once encuentros oficiales. Por el contrario, a juicio del técnico del conjunto blanquinegro, el Burgos visita el estadio de El Molinón en mejores condiciones de juego que las que presentaba cuando recibió a los gijoneses en El Plantío en la primera vuelta y perdía por 0-2. Desde entonces, Luis Miguel Ramis sostiene que el equipo ha trabajado a conciencia para corregir errores.

Ramis incluye en esta mejoría el efecto del aplazamiento del encuentro ante el Racing de Ferrol, que, si bien alteró los planes del Burgos, en opinión de Ramis ha tenido un lado positivo. «Nosotros queríamos jugar en Ferrol, pero no se pudo», explicó en la previa de partido de hoy y agregó que desde el área técnica «siempre vemos estas situaciones de forma positiva» y, de hecho, explicó que el equipo ha «trabajado muy bien durante dos semanas», de tal forma que «llegamos en buenas condiciones al partido de mañana», afirmó el entrenador catalán.

El Sporting de Gijón no atraviesa su mejor momento, pero Ramis no se fía y recordó la dificultad de la ida y recalcó que el equipo asturiano «es un equipo vertical, profundo, que te busca en campo rival, con buenos jugadores ganadores de duelos… En la ida ya se vio de lo que son capaces, aunque ese partido estuvo condicionado por ciertos errores que ahora hemos corregido. Ahora estamos mejor preparados»

Para el entrenador del conjunto burgalés, el momento de forma de los equipos en esta fase de la temporada no es un factor determinante. «Intentaremos llevar el partido a donde más nos conviene», aclara, pero señala también que, a su juicio, «las dinámicas de resultados a estas alturas no son tan importantes porque todos los partidos empiezan a ser cruciales y los puntos vitales. Aunque un equipo lleve tiempo sin ganar no quiere decir nada. Lo que realmente va a marcar el devenir del partido va a ser nuestro comportamiento sobre el terreno de juego». Es decir, que la pobre racha de resultados del Sporting no es garantía de que vaya a pinchar en casa y ante el Burgos CF.

Por eso, Ramis insistió en que el equipo debe mantener el equilibrio en el campo para afrontar con garantías el partido en Gijón. «En esta categoría se empieza a crecer desde el orden, principalmente desde atrás. Todos los partidos atraviesan distintas fases y hay que ser sólidos cuando nos toque defender y también hay que dar un paso al frente ofensivamente cuando el partido te permita volcarte en ataque», analizó.

Fichajes y salidas

Respecto a la plantilla, Ramis valoró la novedad de la semana que ha sido la incorporación del lateral izquierdo internacional Ghislain Konan, quien se ha llegado al equipo tras un periodo sin entrenar con un club, pero en buenas condiciones. «Konan está bien. Ha estado activo, aunque no haya estado en la dinámica de trabajo de un equipo. Viene en buenas condiciones y tiene que adaptarse al grupo cuanto antes», aclaraba Ramis sobre el jugador de Costa de Marfil.

También valoró la salida de David López y desveló que «estaba triste por irse porque aquí se sentía a gusto, pero ahora va a competir en Primera División y se lo merece. Para nosotros es un problema su marcha, pero tenemos soluciones preparadas para suplirle».

Con el mercado de fichajes aún abierto, el técnico confirmó que el Burgos sigue trabajando en nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla ya que, aunque se declara «satisfecho con lo que hay», sostiene que lo estará aún más «cuando completemos las piezas que faltan».

«Un central más y también un mediocentro»

En ese sentido, el director deportivo del club, Miguel Pérez Cuesta, Michu, confirmaba que está detrás de «fichar un central más», una incorporación que da por segura, «y también un mediocentro». «Mínimo dos incorporaciones, y quizás alguna más», desveló. Michu descartó a medias más incorporaciones de Sudamérica, «pero de aquí al lunes pueden pasar muchas cosas», remató enigmático.

«Se está trabajando mucho y muy bien para no dar ningún paso en falso», explicaba Ramis quien recordaba que se van a producir muchos movimientos en este final de mercado, como suele ser habitual, ya que «el 70-80% de los movimientos en el mercado se producen en estos días». «Ojalá podamos conseguir lo que queremos», se sinceró.

En cuanto a otras posibles salidas admitió que escucha a los jugadores y valora «sus situaciones», por lo que entiende que «algunos puedan buscar una salida si tienen menos participación. Sin embargo, cualquier decisión estará condicionada a que podamos cubrir esa posición», concluyó.

En cuanto a las bajas por lesión, Ramis actualizó la situación de varios jugadores como Raúl y Mimbacas que llevan varias semanas entrenando con el grupo. Sí que es cierto que todavía tienen alguna molestia residual, pero están cada vez mejor y acumulando minutos de entrenamiento».