Konan acelera para estar al día y «dar lo mejor»

«Soy un jugador muy profesional que trabaja muy duro». Así se describía a sí mismo el nuevo lateral izquierdo del Burgos CF, Ghislain Konan, en su presentación en el estadio de El Plantío. El jugador, internacional con la selección de Costa de Marfil con la que ganó la Copa de África, llega al conjunto blanquinegro después de un parón de «siete meses» en los que ha seguido entrenando «muy duro» con el «mejor equipo» de su país.

«Tengo confianza en los preparadores físicos de Burgos para estar listo para jugar», explicaba en su primera comparecencia junto al director deportivo del club, Miguel Pérez Cuesta.

Nada más tomar la palabra agradeció a Michu la «confianza» y la «oportunidad» de un equipo al que llega gracias a «la voluntad de Dios, quien me ha permitido estar aquí y creo que con este equipo haremos algo maravilloso». En el plano técnico se define como «un jugador puro lateral», que se desempeña por la banda izquierda.

El defensor africano, que lucirá el número 2 en su camiseta, se muestra convencido de que el club burgalés «es un equipo en el que voy a crecer como jugador» y que él mismo «no va a defraudar» las expectativas que ha depositado el cuerpo técnico y la dirección deportiva en su fichaje.

«Mi trabajo es en el campo, así que haré todo lo posible para dar lo mejor de mí», remachó. De momento llega con el bagaje de haber sido 40 veces internacional con su selección.

Michu detalló que cuando Konan rescindió con su club el mercado español ya estaba cerrado, por lo que su incorporación no era posible hasta el mercado de enero. «Es una de las grandes noticias que te da el mercado, poder tener a este chico aquí. Viene por lo que resta de temporada porque tiene un nivel muy alto. Espero que lo vuelva a alcanzar. Ojalá pueda continuar con nosotros el resto de su carrera, pero si no, es un chico que va a tener opciones en categorías superiores», manifestó.

En ese sentido, Konan, que previamente ya había comenzado a entrenarse con el resto de jugadores, confía en que «los preparadores físicos puedan hacer un buen trabajo conmigo y rápidamente ponerme en forma para poder jugar enseguida».

También se felicitó por haber encontrado un compañero en el Burgos que habla francés, como es Floriano, porque le ayudará a adaptarse «rápidamente», pero señala que «no tengo ningún problema con eso. Aunque no hable francés, soy un jugador que se adapta rápidamente. Me ayuda tener a personas que hablen mi mismo idioma, pero no es un hándicap para mí, porque aprendo rápidamente, gracias a mis compañeros».