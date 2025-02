Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF presentó a cuatro de las incorporaciones de este mercado de invierno, Elady Zorrilla, Rubén Quintanilla, Gabriel Barès y Nikola Milicic, que estuvieron acompañados por el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu'.

Elady Zorilla destacó que el técnico, Luis Miguel Ramis, le conoce bien de la época del Tenerife. “Ramis me conoce bastante de nuestra época en el Tenerife y sabe que me puedo adaptar bien a su juego. Estoy muy agradecido a todo el staff y al club por transmitirme su confianza y espero devolvérsela sobre el campo”.

Asegura que "esta primera vuelta ha sido complicada para mi a nivel mental. Tengo muchísimas ganas de reivindicarme y demostrar mi valía. Voy a dejarme la piel por la gente que apuesta por mí y estoy deseando demostrarlo en el campo”. Se muestra convencido de que “estoy seguro de que vamos a sacar adelante esta situación en la que estamos. Compitiendo como el otro día, vamos a ver una versión bonita de este Burgos CF”.

Rubén Quintanilla, por su parte, hablo de su debut con el equipo el pasado domingo ante el Racing. “Tuve los típicos nervios antes de empezar, pero una vez salté al campo a calentar se me olvidó todo y quise ayudar al equipo con mi trabajo. Quiero agradecer a Ramis por su confianza en mí desde el principio”, indicaba.

Asegura que "venir aquí es un reto y una gran oportunidad para mí. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para aportar el máximo tanto dentro como fuera del campo”.

Por ello, “intentaré jugar lo máximo posible y aprender todo lo que pueda tanto en los entrenamientos como en los partidos. Lo más importante para mí es desarrollarme como persona, no solo como jugador, y seguro que podré lograrlo gracias a toda la gente del club que está en el día a día”.

Por su parte, Gabriel Bàres aseguraba que “conozco la situación del club y no me preocupa. Yo estoy centrado en darlo todo por el equipo. He venido aquí por el estilo del club y la forma de jugar del equipo y del campeonato”.

Respecto a las diferencias con Francia comentaba que “el juego aquí es más técnico, mientras que en Francia es más físico. Yo me considero un jugador más técnico y de control de balón, por lo que me siento más cómodo con el juego que se desarrolla aquí”.

También valoró el apoyo de El Plantío en su estreno. “El ánimo de la afición ha hecho que fuera más fácil jugar en mi debut, sentía su apoyo en cada jugada y eso nos ayudó a todos los jugadores para conseguir la victoria. El trabajo durante la semana también fue bueno. Gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros todo fue más fácil”.

El joven Nikola Milicic comentaba que “siempre he soñado en jugar en España. Me gusta el estilo de juego de aquí. Es un fútbol muy rápido y en el que la técnica es importante. Espero encajar aquí”.

No ve problema con su juventud porque ya ha jugado en el fútbol profesional. “Pese a tener 20 años ya he jugado varias temporadas en el fútbol profesional. José Ramón, el delegado del equipo, me ha ayudado mucho fuera del campo. También mis compañeros han facilitado mi adaptación sobre el campo pese a la barrera del idioma, pero estoy aprendiendo español poco a poco”.

“La mayor diferencia entre el fútbol serbio y el español es la velocidad y la fluidez en el juego”, aseguraba.

Michu admitió que llegó una oferta por Fer Niño. “Hace unos días tuvimos una oferta por Fer Niño del fútbol polaco, pero desde el club no teníamos intención de venderle. Es cierto que el club no debe cerrarse a cualquier operación siempre que suponga un gran beneficio para nosotros, pero ahora mismo no nos planteamos ninguna operación de los mercados que aún están abiertos”, explicaba.