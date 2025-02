Ander Cantero: “El Plantío nos va a impulsar”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El portero del Burgos CF Ander Cantero apela a la fuerza de El Plantío para seguir creciendo. Una oportunidad que llega este sábado, a las 16.15 horas, con la visita del Real Oviedo. Recuerda que “la semana del Sporting fue dura y nos hizo tener un cambio de mentalidad radical. Nos dimos cuenta de que tenemos que estar mejor preparados durante la semana para dar el máximo en el partido. Cuando hemos aplicado el esfuerzo y el trabajo de los entrenamientos han salido los resultados”.

Destaca el poder de la plantilla para sobreponerse a la delicada situación que atraviesa. “En esta categoría te enfrentas a equipos muy buenos y es muy difícil ganar, pero este equipo ha demostrado que es capaz de todo cuando trabajamos y estamos concentrados. Tenemos que centrarnos en nuestra forma de trabajar, que es la que nos va a llevar a ganar partidos”, asegura.

Sobre el Real Oviedo destaca que "tiene una plantilla muy buena con jugadores determinantes. Tienen jugadores de mucha calidad en ataque y hay que vigilarles, pero nosotros tenemos confianza. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y más con El Plantío apoyándonos. Tengo ganas de que llegue el partido, porque va a ser muy bonito y porque va a ser una gran oportunidad para nosotros”.

Asegura que “la segunda vuelta en la Segunda División es muy difícil. Todos los equipos se juegan cosas a partir de ahora y no va a haber un partido fácil. Nosotros tenemos un filón con nuestra gente en El Plantío y estamos seguros de que su apoyo nos va a impulsar, aún más si cabe, para lograr nuestros objetivos”.

Y apela a la prudencia para seguir creciendo. “Por mi experiencia, me gusta ser prudente. Es una liga muy difícil y hay que ser humilde, porque como te confíes, cualquier equipo te pone en su sitio. Afortunadamente, esta plantilla es muy consciente de la situación que atravesamos y lo mal que lo hemos pasado. Seguimos humildes y trabajamos muy duro pensando en cada partido y yendo paso a paso. Ahora, cada partido es el más importante de la temporada. Tenemos que ir a tope y con ilusión”, señala.

Sobre la ausencia de Aitor Córdoba, el portero del Burgos CF destaca que “las sanciones, al igual que las lesiones, son inevitables a lo largo de la temporada. Este fin de semana no vamos a tener a Aitor Córdoba, pero tenemos que vivir con ello y seguro que el compañero que ocupe su posición va a rendir al 100% y va a aprovechar su oportunidad. Nikola Milicic está capacitado perfectamente para aportar en la defensa si le toca jugar. Es un chico joven con mucha hambre y eso es muy positivo”.

Sobre su experiencia en Burgos, asegura que “Burgos y Pamplona tienen un ambiente muy parecido. Lo que noto en la calle aquí me recuerda bastante a Pamplona. Estoy muy cómodo aquí. Ya cuando vine no me lo pensé porque las opiniones de excompañeros míos que habían estado aquí eran muy positivas", sostiene.

Añade que "tengo ganas de que volvamos a enganchar a la afición con buenos resultados durante este tramo de la temporada porque la afición y toda la gente que rodea al club se lo merece. La afición del Burgos se merece volver a ilusionarse. Son muy buena gente y respetuosa con nosotros y queremos devolverles el cariño peleando hasta el final por ellos en el campo”.

Sobre su situación en la portería asegura que “la competencia ha estado durante todo el año, ya sea con Tomeu Nadal, con Loïc Badiashille, con Marc Monedero, con Javi Moral… Cada uno salta al campo de entrenamiento con la ilusión y las ganas de tener minutos el fin de semana". En este sentido, "agradezco la confianza que han tenido en mí tanto el cuerpo técnico como Martín, el entrenador de porteros, o mis propios compañeros. Sentirse valorado ayuda a dar un mejor rendimiento y la competencia en la portería también es un plus para que todos demos el máximo”.